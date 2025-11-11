Angélica Vale reaparece por su cumpleaños 50 tras confirmar su divorcio de Otto Padrón: “Mejor solita”

En medio de una etapa mediática intensa, Angélica Vale reapareció públicamente y celebró su cumpleaños número 50, un día después de confirmar que inició el proceso de divorcio con el empresario y exejecutivo de televisión Otto Padrón. La actriz compartió un mensaje en redes sociales donde agradeció el apoyo y aseguró que atraviesa una transición significativa tanto personal como familiar.

La actriz de “La fea más bella” reveló en su propio programa de radio que se encuentra separada desde abril de este año. Sin embargo, fue hasta que el periodista argentino Javier Ceriani dio a conocer la demanda presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles que la noticia detonó conversación en medios y redes sociales.

Angélica Vale recuerda terrible experiencia con su vecino, un famoso cantante internacional.

¿Cómo se enteró Angélica Vale de que Otto Padrón solicitó el divorcio?

Durante una de las transmisiones de su programa de radio La Vale show, la actriz Angélica Vale detalló que se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con el propio Otto Padrón. La actriz habría descubierto que la separación tomó un rumbo legal por medio de la noticia de Javier Ceriani.

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”. Angélica Vale

Vale explicó que mantuvo la separación en privado por cuestiones familiares, particularmente para proteger a sus hijos, quienes actualmente son menores de edad. Señaló que atravesaban un momento delicado y buscó evitar exposición adicional. A pesar de ello, la demanda habría sido registrada oficialmente el 4 de noviembre, aunque diversas fuentes aseguran que la firma ocurrió semanas antes.

Recordemos que Angélica Vale y Otto Padrón comenzaron su relación en 2008, después de colaborar juntos en un especial de Año Nuevo en Times Square para Univisión. Contrajeron matrimonio en 2011 y tuvieron dos hijos. Permanecieron casados durante catorce años, periodo en el que la actriz continuó su carrera en televisión, teatro y cine, mientras Padrón se desempeñó como ejecutivo en la industria del entretenimiento.

Angélica Vale

¿Por qué Angélica Vale tendría que pagar los gastos de su proceso de divorcio de Otto Padrón?

Uno de los aspectos que llamó la atención dentro de la documentación legal es la solicitud para que Angélica Vale cubra los gastos de la corte del proceso de divorcio de Otto Padrón. De acuerdo con la información revelada por el periodista Javier Ceriani durante una transmisión en vivo, este punto habría generado discusión debido a la manera en que está planteado en la petición presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles.

“Que todos los gastos del divorcio y todos los gastos de la corte, que ustedes ya saben, yo les enseñé que es mucha plata y que son costosos, que cuando vienen contra mí lo tienen que pagarles como Ángel Muñoz. Que Angélica se haga cargo de todos los gastos.” Javier Ceriani

Expresó el comunicador al mostrar fragmentos del documento. Aunque no se han divulgado las razones específicas detrás de esta solicitud, la inclusión de este apartado provocó diversas reacciones en redes sociales y comentarios sobre las implicaciones económicas que podría representar dentro del proceso legal.

Además, el proceso contempla acuerdos referentes a la custodia compartida. La propuesta incluiría alternancia semanal de fines de semana, convivencia dividida entre ambos padres y autorización para realizar viajes internacionales con los menores sin objeciones. Los documentos también señalan que los niños residirán principalmente con Angélica Vale y estipulan comunicación constante, además de límites respecto a comentarios negativos sobre el otro progenitor.

¿Cómo reapareció Angélica Vale en redes sociales después del anuncio de su divorcio de Otto Padrón?

Tras la confirmación de la separación, la actriz Angélica Vale reapareció mediante un video compartido en una historia de Instagram. En el clip aparecen las actrices Angelique Burgos, Karla Monroig y Marisé Álvarez, con quienes Angélica Vale comparte créditos en la película puertorriqueña “Diario: mujer y café”.

Se les observa celebrando y brindando junto al mensaje “Cheers por todo lo que nos espera”, mientras de fondo suena la canción “Estoy pa’ mí”, tema del filme. Lo que llamó la atención en redes es que la historia destacó la frase “Mejor solita”, detalle que usuarios interpretaron como una posible indirecta hacia su aún marido.

La actriz, anteriormente, también difundió un comunicado donde indicó que esta transición coincide con su cumpleaños número 50, asegurando que inicia una nueva etapa en su vida personal y profesional. En el mensaje señaló que buscará mantenerse enfocada en su rol como madre y continuar activa en los proyectos que tiene en puerta. Agradeció el respaldo que ha recibido del público, destacando que existe un compromiso constante hacia quienes han seguido su trayectoria.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha declarado públicamente sobre los siguientes pasos del proceso de divorcio.

