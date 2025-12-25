¿Qué famosos cumplen años en Nochebuena y Navidad? 10 celebridades que su cumpleaños son 24 y 25 de diciembre

La temporada decembrina siempre está llena de reuniones familiares, regalos y celebraciones, pero para algunas celebridades el festejo es doble. Mientras millones en el mundo se preparan para la cena de Nochebuena o el tradicional día de Navidad, varios famosos apagan velitas justo en estas fechas, convirtiendo el 24 y 25 de diciembre en días de cumpleaños que se mezclan con las fiestas navideñas.

Aunque para algunos esto puede significar un cumpleaños más discreto por la atención que suele robar la festividad, otros disfrutan del doble motivo para celebrar. Desde cantantes y actores hasta deportistas, modelos y figuras públicas, esta lista reúne a los artistas y personalidades que nacieron en medio del ambiente navideño y que cada año combinan sus festejos personales con la emoción decembrina.

Cumpleaños de famosos en Navidad y Nochebuena 24 y 25 de diciembre / Pixels / Karola G

¿Qué famosos cumplen años el 24 de diciembre, Nochebuena, 2025?

El 24 de diciembre es una fecha especial para varios nombres reconocidos dentro del entretenimiento y el deporte. Ellos son:



Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction

Ricky Martin, intérprete de éxitos globales como Livin’ la Vida Loca

Ryan Seacrest, figura clave de la televisión en programas de entretenimiento y concursos, también nació un 24 de diciembre. Este año, el conductor cumple 51 años.

El actor Taylor Zakhar Perez, conocido por su participación en The Kissing Booth, igualmente forma parte de esta lista. El intérprete celebra 34 años este 2025, justo cuando miles de familias se reúnen para la tradicional cena navideña.

En el ámbito deportivo, el jugador de la NFL Davante Adams, destacado wide receiver, también nació en esta fecha y este año celebra 33 años.

Lemmy Kilmister, legendario vocalista y bajista de Motörhead, quien aunque falleció en 2015, continúa siendo una referencia obligada del rock. Su nacimiento sigue mencionándose entre los famosos que celebraban su vida en Nochebuena.

Ricky Martín festeja su cumpleaños en nochebuena del 24 de diciembre / Captura de pantalla / Canva

¿Qué celebridades cumplen años el 25 de diciembre, día de Navidad, 2025?

El día de Navidad también reúne varias fechas de nacimiento de figuras reconocidas a nivel internacional. Ellos son:



Entre las celebridades del mundo del modelaje destaca Adut Akech, una de las modelos más influyentes de la actualidad. La también activista nació el 25 de diciembre de 1999 y este 2025 celebra 26 años. Su carrera continúa posicionándola como una de las figuras más visibles en pasarelas internacionales.

Annie Lennox, ganadora del Oscar, del Globo de Oro y cantante de Eurythmics es reconocida por su trabajo como solista y con Eurythmics, llega este año a los 71 años. Su aniversario suele destacarse en el mundo musical debido a su trayectoria y aportes al pop y al rock.

El DJ y productor Armin van Buuren, uno de los nombres más importantes de la música electrónica, también nació un 25 de diciembre. En 2025 celebra 49 años, sumándose a la lista de quienes combinan su cumpleaños con el ambiente navideño.

Annie Lennox cantante de Eurythmics cumple años en Navidad 25 de diciembre / Redes sociales Facebook

¿Por qué es tan común recordar los cumpleaños del 24 y 25 de diciembre?

Las fechas del 24 y 25 de diciembre suelen generar interés entre el público debido a la cercanía con una de las celebraciones más relevantes del año. Muchos usuarios de internet buscan cada temporada quiénes son los famosos que festejan su nacimiento en estas fechas, ya sea por curiosidad o por el vínculo emocional que generan figuras del espectáculo.

Además, los cumpleaños que coinciden con Navidad o Nochebuena acostumbran a volverse virales en redes sociales, generando listas, recuentos y publicaciones que cada año reafirman la popularidad de estas celebridades. La combinación entre el ambiente festivo, el descanso de fin de año y la actividad digital incrementa la visibilidad de estos aniversarios.

Por ello, la aparición constante de estas búsquedas y menciones mantiene vigente el interés y hace que cada año las listas de nacidos en Nochebuena y Navidad formen parte de los contenidos más recurrentes en portales de entretenimiento y tendencias.

