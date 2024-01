Louis Tomlinson: ¿El concierto en México del exintegrante de One Direction será cancelado?

En octubre del año pasado, Louis Tomlinson, exintegrante de la agrupación One Direction, anunció su regreso en tierras aztecas con motivo de su gira Faith in the future world tour.

La empresa Ocesa lanzó el banner oficial de la gira, el cual contiene las fechas oficiales en las que Tomlinson deleitará a todo el público mexicano con sus mejores éxitos.

Como era natural, los fanáticos de One Direction se emocionaron con el regreso del británico a México. Sin embargo, Ticketmaster anunció una serie de modificaciones a sus fechas que causaron controversia en redes.

Cabe recordar que Louis Tomlinson llegaría a la CDMX y se presentaría en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 1 de junio del 2024. Luego, el cantante arribaría el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, el siguiente 4 de junio.

Por último, cerraría su paso por México en la Arena VFG de Guadalajara, el 6 de junio del 2024.

¿El concierto de Louis Tomlinson será cancelado?

Ahora, la empresa de boletaje sorprendió con la serie de modificaciones que hizo en el concierto programado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 1 de junio.

Según información de la cuenta de X, @ailoviutl, la cual se especializa en dar detalles de conciertos, así como festivales de México, dio a conocer que Ticketmaster hizo modificaciones en el evento de Louis Tomlinson.

Y es que al buscar el evento en el sitio oficial de Ticketmaster, ahora se puede encontrar con el nombre: “Louis Tomlinson Evento Antiguo”.

La razón de esta modificación se debería a los cambios logísticos del concierto, ya que recientemente se añadió una nueva zona platino E y se redujo la zona General B. Por lo que, Ticketmaster no cancelará el concierto del cantante.

Lo anterior habría relajado a los fanáticos del cantante, aunque muchos consideraron que podría cambiar de sede, lo que no sería un hecho aún.