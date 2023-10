¡Louis Tomilson regresa a México! Preventa, precios y todo lo que debes saber para asisitir al concierto

¡El británico regresa a México! Louis Tomilson, exintegrante de la agrupación One Direction, estará de regreso en tierras aztecas por motivo de su gira Faith in the future world tour.

La mañana de este 30 de octubre, Ocesa lanzó el banner oficial de la gira, la cual contiene las fechas oficiales en las que Tomilson deleitará a todo el público mexicano con sus mejores éxitos.

¿Dónde se presentará Louis Tomilson en México?

Louis Tomilson llegará a la CDMX y se presentará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo 1 de junio del 2024. Luego, el cantante arribará el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, el siguiente 4 de junio.

Por último, cerrará su paso por México en la Arena VFG de Guadalajara, el 6 de junio del 2024.

¿Cuándo será la preventa de boletos para asistir al concierto de Louis Tomilson?

De acuerdo con la información de la empresa, la preventa se llevará a cabo en diversas fechas de noviembre, que son:

Miércoles 1 de noviembre- Preventa Beyond / Prestige en punto de las 9 am.

Jueves 2 de noviembre- Preventa Priority Citibanamex en punto de las 9 am.

Viernes 3 de noviembre - Preventa Exclusiva Citibanamex en punto de las 2 pm.

Sábado 4 de noviembre - Venta general en punto de las 2 pm.

Además, el banco ofrecerá una promoción de tres meses, sin intereses en transacciones mayores a tres mil pesos. Sin embargo, aún no se han dado a conocer los precios de las entradas.

¡No te lo puede perder!