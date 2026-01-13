Christian Nodal recibe excéntrico obsequio en su cumpleaños 27 ¿Se lo dio Ángela o su suegro Pepe Aguilar?

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 con una serie de festejos que se extendieron durante tres días consecutivos y que fueron bautizados por la prensa y los asistentes como el “Nodal Fest”. El evento tuvo lugar en una hacienda ubicada en Zacatecas, donde el cantante reunió a familiares, amigos cercanos y colaboradores para una celebración de gran escala, marcada por una producción cuidada y múltiples referencias estéticas.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo fue el festejo de cumpleaños 27 de Christian Nodal?

El día principal del festejo de cumpleaños del cantante Christian Nodal estuvo inspirado en la estética de Piratas del caribe. Los espacios de la hacienda fueron decorados con cofres del tesoro, calaveras, barriles de madera y joyería ornamental, creando una atmósfera tenue y temática que se mantuvo durante toda la noche. La producción incluyó iluminación especial, mobiliario acorde y detalles visuales que reforzaron el concepto elegido por el cantante.

Christian Nodal apareció con un nuevo look de cabello corto, que algunos asistentes asociaron con la imagen que proyectó en los inicios de su carrera musical. Durante la velada estuvo acompañado por su esposa, Ángela Aguilar, con quien compartió gran parte de las actividades programadas. El menú incluyó una tradicional carnita asada al estilo sonorense y un pastel de diseño gótico en color negro, decorado con el apellido del cantante.

Además de la fiesta privada, uno de los momentos más representativos fue la callejoneada organizada por las calles de Zacatecas. En este recorrido, Nodal y Ángela Aguilar convivieron con músicos de banda, mojigangas gigantes y asistentes locales, en un ambiente que destacó por el contacto directo con las tradiciones del estado. La actividad fue documentada por algunos invitados y generó reacciones en redes sociales.

Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el excentrico regalo de cumpleaños que recibió Christian Nodal y quién se lo dio?

Durante el festejo, diversos medios de comunicación se dieron cita en las inmediaciones de la hacienda. En ese contexto, Ventaneando había entrevistado a un trabajador del lugar, quien había compartido detalles sobre el ambiente general de la celebración y reveló de primera instancia que el cantante Pepe Aguilar presuntamente le había obsequiado un regalo a su yerno Christian Nodal.

Sin embargo, el regalo habría sido entregado por la esposa de Christian Nodal, Ángela Aguilar, quien optó por obsequiarle un caballo. La entrega no se realizó de forma privada, sino que formó parte de los momentos más visibles del festejo. De acuerdo con un video difundido en redes, la presentación del regalo estuvo acompañada por por Ángela Aguilar montando el caballo, mientras Christian Nodal aparece visiblemente sorprendido y le da un beso a su esposa cuando ella desciende del animal. Posteriormente, el cantante fue captado montando el caballo y recorriendo el lugar como parte de la celebración.

El caballo fue descrito como un gesto significativo por parte de Ángela Aguilar, considerando la tradición ecuestre asociada a la música regional mexicana y a la propia familia Aguilar.

¿Los papás de Nodal asistieron a su cumpleaños en Zacatecas?

Más allá del festejo y del regalo de su suegro, el cumpleaños 27 de Christian Nodal estuvo rodeado de otros temas que circularon en redes sociales. Uno de los puntos que llamó la atención fue la ausencia de los padres del cantante durante los días de celebración, situación que fue señalada por algunos usuarios tras la difusión de imágenes del evento.

Otro aspecto que generó comentarios fue la falta de menciones públicas relacionadas con la hija que tuvo con la cantante Cazzu, durante el festejo. Este detalle fue observado por seguidores del cantante en plataformas digitales, aunque no hubo declaraciones oficiales al respecto por parte de Nodal o su equipo.

