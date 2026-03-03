¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar? Así fue la supuesta imitación de la esposa de Nodal en su concierto: VIDEO

La polémica en torno a Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a encender las redes sociales. Un video de la cantante argentina durante un concierto en vivo desató especulaciones luego de que usuarios señalaran que habría imitado algunos gestos característicos de la intérprete mexicana. El clip se viralizó rápidamente y generó una división de opiniones entre seguidores de ambas artistas.

Este episodio ocurre en un contexto marcado por tensiones públicas entre Cazzu y Christian Nodal, así como por recientes declaraciones televisivas que también involucraron a la hija que comparten. Mientras los señalamientos circulan en plataformas digitales, ninguno de los involucrados ha emitido un posicionamiento directo sobre la presunta imitación.

¿Expusieron infidelidad de Nodal a Cazzu? / IG: @nodal / @cazzu / @angela_aguilar_

¿Qué pasa con Christian Nodal y el conflicto con Cazzu?

En medio del intercambio público que sostienen Christian Nodal y Cazzu, surgieron nuevas declaraciones que intensificaron la conversación en redes sociales donde el cantante mexicano habría señalado que la artista argentina no cuenta con visa y que solicita una cantidad elevada de dinero para permitirle ver a su hija, así como que él si paga la manutención de su bebé, tal como la ha pedido la Jefa.

En este martes de TVNotas te contamos que Cristy Nodal, madre del intérprete, le habría aconsejado acceder a las solicitudes económicas que pide Cazzu, tras la guerra de dimes y diretes sobre la manutención de su bebé en común, aunque el cantante considera que ceder podría generar nuevas exigencias en el futuro.

Estas versiones surgieron después de que ambos protagonizaran un intercambio en redes sociales tras el lanzamiento de la canción “Rosita” de Rauw Alejandro.

Tras ello, Nodal respondió públicamente negando cualquier tipo de abandono hacia su hija y afirmó que los asuntos relacionados con manutención y convivencia están siendo tratados por la vía legal correspondiente. En ese contexto, se insertan las declaraciones difundidas por el medio, donde también se menciona que el artista habría cancelado dos presentaciones programadas en Puebla y Acapulco.

Una fuente cercana a TVNotas señaló que la madre del cantante se encuentra preocupada por su estado emocional y que considera que, si tomó la decisión de suspender compromisos laborales, sería porque no se encuentra bien anímicamente.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido un comunicado oficial adicional detallando estas acusaciones más allá de lo expresado en sus redes sociales. Por su parte, Cazzu tampoco ha respondido directamente a los señalamientos sobre el monto económico mencionado.

Christian Nodal se tambalea tras un concierto y el video enciende rumores sobre su estado emocional. / X

¿Cazzu imitó a Ángela Aguilar en pleno concierto?

Durante una presentación reciente en Argentina, asistentes captaron en video a Cazzu realizando ciertos movimientos y ademanes sobre el escenario. En redes sociales, varios usuarios compararon esos gestos con la forma en que Ángela Aguilar suele desplazarse y expresarse corporalmente en sus propios conciertos.

Según los comentarios difundidos en plataformas como X, Instagram y TikTok, la intérprete argentina habría exagerado posturas, miradas y desplazamientos que algunos consideran característicos de la cantante mexicana. Otros usuarios señalaron que podría tratarse simplemente de una interpretación escénica habitual dentro de su show.

El debate se intensificó debido al contexto reciente entre las partes. Desde la separación entre Cazzu y Christian Nodal, cualquier acción pública relacionada con ellos genera amplias reacciones. Hasta el momento, ni Cazzu ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre el video. Tampoco Ángela Aguilar se ha pronunciado al respecto.

El material continúa circulando y acumulando reproducciones, mientras el intercambio de posturas entre internautas mantiene el tema entre las principales tendencias de entretenimiento.

Me encanta Cazzu imitando a Angela Aguilar, me lo imagino a Nodal pataleando y dedicándole 3 comunicados más JAJAJJAA pic.twitter.com/ZMq6lv5XeO — bad girl (@xcjlsj) March 1, 2026

¿Qué dijo Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar y Nodal sobre Cazzu y su hija?

En paralelo a la controversia del concierto, Cazzu también fue tema de conversación en el programa televisivo Despierta América. Durante una emisión reciente, el conductor Jomari Goyso cuestionó la exposición pública de la hija de la cantante argentina y Christian Nodal.

Las declaraciones surgieron luego de que circularan imágenes de Cazzu en Argentina saliendo de un hotel con la menor en brazos. En el video se observa a madre e hija sonrientes mientras saludan a seguidores. Posteriormente, la artista también compartió fotografías en sus redes sociales.

En el programa, Goyso planteó la posibilidad de que la exposición mediática pudiera tener una intención estratégica, aunque aclaró que no se encontraba presente para conocer las circunstancias exactas. Sus comentarios generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron su cercanía con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

