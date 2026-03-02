¿Ángela Aguilar responde a a críticas tras polémica de Nodal con Cazzu en pleno concierto?: “Funada ya estoy”

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se viralizara un video en el que responde a las críticas. La cantante de regional mexicano detuvo uno de sus conciertos para dirigirse al público y compartir un mensaje sobre la importancia que tiene la familia en su vida.

Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar ha estado en el centro de la polémica desde que inició su relación con Christian Nodal. Eso no es todo, también ha sido objeto de burlas en redes sociales por, presuntamente, siempre mencionar a sus familiares, tal como Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sus abuelos.

Ahora, en redes sociales reaparecieron mensajes que cuestionan que enfatice la importancia de la familia en el contexto de la relación pasada de su esposo con Cazzu y el nacimiento de su hija. Entre los comentarios que circularon se leen frases como: “Debería decirle a su esposo la importancia de la familia”.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas en pleno concierto?

En medio de toda la polémica entre Cazzu y Nodal por la canción ‘Rosita’, Ángela Aguilar decidió responder a las críticas por mencionar a sus familiares en diversas ocasiones, tomó el micrófono y, vestida de blanco, expresó:

“Para mí lo más importante que tengo es mi familia”. Ángela Aguilar

La frase fue recibida con aplausos. Posteriormente, profundizó en el tema al referirse a la relevancia que tiene la familia dentro de la cultura mexicana.

“Creo que de las cosas más bonitas de ser mexicana es lo importante que es la familia, lo importante que es estar cerca de los tuyos, de respetar a los mayores, de aprender de ellos, de escuchar sus historias” Ángela Aguilar

En ese mismo momento añadió que se siente orgullosa de la familia que tiene. La cantante también se refirió directamente a los comentarios que recibe en redes sociales, donde algunos usuarios le señalan que repite con frecuencia referencias a su linaje artístico. “Me da mucha risa cuando dicen que parezco disco rayado”, comentó. Después agregó una frase que se viralizó en cuestión de horas: “Pero me vale, ¿saben? Al cabo funada ya estoy, qué importa”, dijo entre risas.

¿Reconoció Ángela Aguilar que aún no alcanza la fama de sus abuelos?

En el mismo video que se hizo viral, Ángela Aguilar también habló sobre la dimensión del legado de sus antecesores. Reconoció que la trayectoria de sus abuelos representa un referente difícil de igualar y que ella se encuentra en un proceso de crecimiento profesional.

“Yo me siento muy orgullosa de lo que han hecho ellos y a mí me falta muchísimo, si es que algún día llego a ser tan grande y a poder lograr tantas cosas por México, por nosotros como latinoamericanos” Ángela Aguilar

Aunque no reaccionó a toda la polémica entre Cazzu y Nodal, con estas palabras, la intérprete dejó claro que identifica una distancia entre su carrera actual y la magnitud del impacto que tuvieron Flor Silvestre y Antonio Aguilar en la cultura popular mexicana. También mencionó que su meta es consolidar su carrera no solo en México, sino en toda Latinoamérica.

