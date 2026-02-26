Pepe Aguilar, tras ataque cerca de su rancho; ¿teme por su vida y su familia? “Todos estamos vulnerables”

El cantante mexicano Pepe Aguilar vuelve a la conversación digital, y es que recientemente se convirtió en tendencia nacional, luego de que un hecho violento sucediera en las inmediaciones de su rancho “El Soyate”, en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Aunque el hecho ocurrió el pasado 12 de febrero, no fue sino hasta ahora que el intérprete abordó públicamente la situación. ¿Teme por su vida?

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó en “El Soyate”, rancho de la familia Aguilar?

La noche del 12 de febrero, se reportó un ataque armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en una zona próxima al rancho “El Soyate” y a otra propiedad vinculada con la dinastía Aguilar.

Tras la difusión de versiones que sugerían un presunto atentado directo contra la famiilia, Pepe Aguilar publicó un mensaje para aclarar la situación. En su pronunciamiento indicó que él se encontraba en la Ciudad de México y aseguró que sus familiares estaban a salvo.

El intérprete detalló que en las inmediaciones de su domicilio y del rancho de su hija se desarrollaba un operativo en curso, información que ya había sido comunicada oficialmente por el Secretario General de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüreza.

En ese mismo sentido, Reyes Mugüerza también puntualizó que, aunque los hechos ocurrieron cerca de donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un atentado contra ellos y que el cantante ni siquiera estaba presente en el sitio.

Te puede interesar: ¿Nodal pidió perdón en la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar tras supuesta infidelidad? Así fue visto

¡Arde la carretera cerca del rancho de Pepe Aguilar! Revelan nuevos detalles del ataque. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar asegura que están “vulnerables” tras ataque cerca de su rancho?

En una reciente entrevista con el conductor Tony Dandrades, Pepe Aguilar, suegro de Christian Nodal, no habló específicamente de este hecho, si no que mencionó que estos operativos son parte de la lucha que mantiene el país.

“ Eso que mencionas solamente demuestra que todos estamos vulnerables ”, expresó.

En ese contexto, las palabras del cantante cobraron un peso particular. Aguilar subrayó que lo ocurrido cerca de su rancho no fue un ataque personal, pero que tanto él como demás personas pueden estar en riesgo latente.

“ Yo lo único que quiero para mi país es que haya paz y que no muera gente inocente. Eso es lo más importante ”, afirmó Pepe.

Lee: ¿Christian Nodal va a morir por Ángela Aguilar? Revelan posible traición en el rancho Aguilar

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se encontraban en “El Soyate” durante enfrentamiento armado?

Uno de los principales temas de conversación en redes sociales durante esa semana, fue el paradero de Ángela Aguilar y Christian Nodal mientras ocurría dicho operativo en “El Soyate”.

Aunque Pepe Aguilar aseguró que él y su familia no se encontraban en el sitio, la verdad parece ser otra, según la reportera de De primera mano, Karla Méndez, ya que un vecino habría visto a la pareja en el sitio:

“Ni idea porque Pepe no estaba, parece que Ángela y Nodal sí, pero que iban a viajar o algo así, entonces no sabría decirle bien si iban saliendo o si todavía estaban aquí”, dijo el vecino.

Por su parte, la propia reportera afirmó que tanto Ángela como Christian estaban ahí, pero resultaron ilesos:

Los resguardan y después los trasladan a otro punto y de ahí los llevan al aeropuerto para que continúen su viaje, resultaron ilesos. Karla Méndez

Además, Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, también compartió en sus redes sociales el momento en el que Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron escoltados en medio del conflicto.

Tal vez te interese: Christian Nodal sorprende con su nuevo pasatiempo y Ángela Aguilar lo presume: “Mi alumno favorito”