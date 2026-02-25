¿Yuridia defendió a Cazzu? La explosiva indirecta que habría lanzado a Nodal tras acusaciones vs. su ex

Cazzu y Christian Nodal siguen dando de qué hablar por su guerra de dimes y diretes. Lo que comenzó con una queja por la letra de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, terminó en serias acusaciones de presunta difamación e infidelidad.

Por supuesto, la gente ya ha tomado bando. Incluso celebridades no han dudado en defender a alguna de las partes. Tal sería el caso de Yuridia, quien supuestamente habría lanzado una contundente indirecta al esposo de Ángela Aguilar. ¿Qué dijo?

¿Por qué Cazzu y Nodal están peleando?

Todo comenzó cuando Cazzu publicó una “tiradera” en la que expresa su enojo por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro. Y es que la letra del tema hace referencia al matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice una parte del sencillo.

En su mensaje, la cantante, sin mencionar nombres, dijo que estaba molesta por la manera en la que un padre “abandona a su hija”. También afirmó estar decepcionada por la “camadería” que existe entre los hombres.

En respuesta, Nodal usó su canal de difusión para defenderse. Empezó diciendo que la canción no era para la argentina y afirmó estar cansado de que usen a su hija como parte de una “narrativa” llena de mentiras para difamarlo.

Aseguró que ella es quien le impide ser un padre presente y hasta la acusó de relacionarse con personas que “dañaron su relación durante y después del embarazo”. También aseguró que siempre ha estado abierto a conversar en privado para llegar a un acuerdo que beneficie a su hija.

¿Yuridia enojada con Christian Nodal por su pelea con Cazzu?

A través de redes sociales, Yuridia compartió un mensaje que, para muchos internautas, es una indirecta para Christian Nodal. Y es que la exacadémica escribió: “No hay que usar tanto yipiti, vatos”.

En otro post, señaló: “No me quise quemar el hocico”, mientras se le veía tomar una taza de café. Si bien no dio nombres, algunos creen que fue un mensaje para Nodal. Y es que muchos han asegurado que su texto fue redactado con IA por ciertos “errores” que tendría.

Esto ha generado opiniones divididas; mientras que algunos sostienen que sus publicaciones no están relacionadas con la polémica actual entre Nodal y Cazzu, otros creen que sí y consideran que sería una especie de traición para Ángela Aguilar.

Y es que recordemos que, en su momento, Ángela y Yuridia trabajaron juntas en el sencillo ‘Qué agonía’. Tras tanta especulación, la cantante se pronunció y sostuvo que su comentario sobre la IA era por la serie ‘Pruribus’.

¿Quién es Yuridia, cantante que habría lanzado una indirecta para Christian Nodal?

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, mejor conocida como Yuridia

Se hizo conocida tras participar en ‘La academia’ en 2005.

Aunque no ganó el reality, se convirtió en una de las más queridas.

Se considera que es una de las exacadémicas más exitosas.

Estuvo en polémica con Pati Chapoy por los comentarios que esta hizo sobre su peso en el pasado.

Tuvo una relación con Edgar Guerrero, con quien tuvo su primer hijo. Años después se casó con Matías Aranda, con quien tuvo dos hijos más.

