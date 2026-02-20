Majo Aguilar arrasa en Premio lo nuestro 2026 y manda un poderoso mensaje ¿a Ángela Aguilar?

La edición número 38 de Premio lo nuestro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche con el doble reconocimiento a Majo Aguilar, quien se llevó dos de las categorías más relevantes en el ámbito de la música mexicana. La ceremonia se realizó el 19 de febrero en el Kaseya Center y reunió a 248 nominados distribuidos en 44 ternas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del regional mexicano.

Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar

¿Qué premios ganó Majo Aguilar en Premio lo nuestro 2026?

Durante la ceremonia celebrada en el Kaseya Center, Majo Aguilar fue reconocida en dos categorías clave. El primero de los galardones fue Mejor Combinación Femenina Música Mexicana por el tema “Brujería”, colaboración con Yuridia. En esta terna figuraban también Ha*Ash & Thalía, Emilia, Tini & Nicki Nicole, así como Yuri & Ángela Aguilar con “Maldita Primavera”.

El reconocimiento a “Brujería” se dio en un contexto de alta competencia dentro del género regional mexicano, donde las colaboraciones femeninas han tenido un papel relevante en plataformas digitales y audiencia. El premio confirmó la presencia del sencillo en la conversación musical del último año.

El segundo galardón fue Artista Femenina del Año – Música Mexicana, distinción que Majo Aguilar obtuvo por segundo año consecutivo. En esta categoría compartió nominación con Aida Cuevas, Ana Bárbara, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia y Ángela Aguilar. El resultado refuerza su continuidad dentro de la escena del regional mexicano y la coloca nuevamente como una de las intérpretes reconocidas por la industria en 2026.

Majo Aguilar ganó en Los premios lo nuestro / Capturas de pantalla

¿Compitió Majo Aguilar contra Ángela Aguilar en Premio lo nuestro 2026?

Sí. Majo Aguilar y Ángela Aguilar coincidieron en las mismas categorías dentro de Premio lo nuestro 2026. Ambas formaron parte de la terna de Artista Femenina del Año – Música Mexicana, y también estuvieron vinculadas en Mejor Combinación Femenina Música Mexicana, ya que Ángela participó junto a Yuri con “Maldita Primavera”.

La coincidencia en nominaciones generó expectativa previa entre seguidores del regional mexicano, particularmente por tratarse de integrantes de la misma dinastía musical. Sin embargo, Ángela Aguilar no asistió a la ceremonia realizada el 19 de febrero.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Majo Aguilar después ganar en las categorías de los Premios lo nuestro 2026?

Tras la gala, Majo Aguilar compartió un mensaje en redes sociales donde celebró el doble triunfo y mencionó a sus colegas nominadas. En su cuenta de Instagram expresó:

“Estoy profundamente agradecida y conmovida… Dos premios lo nuestro esta noche me llevo a casa y son de ustedes”. Majo Aguilar

Sobre el premio compartido con Yuridia añadió:

“Mejor Combinación Femenina lo gané junto a Yuridia, ese momento especial… nos lleva ahora a este momento”. Majo Aguilar

Respecto al reconocimiento como Artista Femenina del Año, señaló:

“Ganar por segundo año consecutivo Mejor Artista Femenina de Música Mexicana es una locura, y lo agradezco y lo comparto con todas mis colegas que estaban en esa categoría, que son igual de merecedoras de este premio”. Majo Aguilar

Después de la premiación, las redes sociales se convirtieron en espacio de conversación sobre los resultados. En una publicación compartida por la cuenta oficial de Premio lo nuestro en Instagram, usuarios comentaron sobre la competencia entre las integrantes de la dinastía Aguilar.

Algunos mensajes destacaron el esfuerzo y trayectoria de Majo Aguilar, mientras otros hicieron comparaciones entre ambas cantantes. En los comentarios se mencionaron diferencias en sus caminos profesionales y en la manera en que cada una ha construido su carrera dentro del regional mexicano.

