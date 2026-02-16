Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en lujosa fiesta por el día de San Valentín tras polémica por ataque

La celebración de San Valentín de Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a colocarlos en el centro de la conversación digital. Un video difundido en redes sociales muestra a la pareja durante el 14 de febrero en Cancún, Quintana Roo, donde compartieron una velada en un espacio privado mientras interpretaban uno de los temas más representativos de su historia juntos.

Te puede interesar: Emiliano Aguilar “destapa” supuesto romance entre Nodal y Kunno con FOTO; ¡él sufre crisis nerviosa y llora!

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo celebraron San Valentín Christian Nodal y Ángela Aguilar en Cancún?

Según el material compartido en redes, la pareja pasó el 14 de febrero en Cancún, uno de los destinos turísticos más visitados de México. En el video se observa que inicialmente Christian Nodal canta desde la mesa mientras una agrupación musical se encuentra en el escenario.

Posteriormente, tanto él como Ángela Aguilar se colocan al frente del lugar para interpretar a dueto el tema “Dime cómo quieres”. Los asistentes rodearon a la pareja y grabaron el momento con sus teléfonos celulares. En la grabación se aprecia a Nodal cantando mientras mira a su esposa; el rostro de Ángela no se distingue con claridad debido al ángulo desde el que fue captado el video.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones públicas sobre esta celebración. Tampoco han compartido publicaciones oficiales relacionadas con la velada, manteniendo discreción sobre los detalles del festejo.

Te puede interesar: Dinastía Aguilar aparece en concierto de Christian Nodal y el cantante, ¿se enoja?; “Se hartó de la familia”

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Qué pasó cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas?

Previo a la difusión de los videos de la fiesta, se reportó un ataque armado cerca de las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas. La información generó inquietud en redes sociales, donde surgieron preguntas sobre la seguridad de los integrantes de la dinastía.

Posteriormente, Pepe Aguilar habló sobre el tema y aclaró los reportes relacionados con el hecho violento. Explicó detalles sobre lo ocurrido y precisó si se encontraba o no en su domicilio al momento del incidente.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones directas sobre el ataque. Su primera aparición pública tras la difusión de la noticia fue precisamente en el contexto de la celebración de San Valentín en Cancún.

Te puede interesar: Violinista de Christian Nodal reaparece con atrevido baile junto a otro cantante mexicano; ¿Quién es? VIDEO

¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿Cuándo se casaron Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio en julio de 2024. La ceremonia se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, México.

El enlace se realizó en un entorno privado, con la asistencia de familiares y amigos cercanos. No hubo transmisión pública ni cobertura en tiempo real del evento. Posteriormente, cuando comenzaron a difundirse fotografías, ambos confirmaron que su unión legal ya se había concretado, aunque decidieron no compartir detalles adicionales sobre la ceremonia.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una presencia constante en la agenda mediática. Han sido vistos juntos en presentaciones, viajes y eventos públicos, además de compartir escenario en distintas ocasiones.

Te puede interesar: Christian Nodal y Ángela Aguilar desaparecen en redes y aseguran se encontraban durante ataque cerca del “Soyate”