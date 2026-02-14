Christian Nodal y Ángela Aguilar desaparecen en redes y aseguran se encontraban durante ataque cerca del “Soyate”

Los rumores que surgieron tras un enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas, continúan generando versiones encontradas. Aunque Pepe Aguilar aseguró públicamente que no se encontraba en el estado cuando ocurrieron los hechos y que su familia está a salvo, un supuesto testigo afirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal sí estaban en la propiedad al momento del operativo de seguridad. ¿Ataque era dirigido a la pareja?

¡Arde la carretera cerca del rancho de Pepe Aguilar! Revelan nuevos detalles del ataque. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas?

Según los primeros informes que comenzaron a difundirse la noche del 12 de febrero, se reportó un ataque armado en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en una zona próxima al rancho “el Soyate” y a otra propiedad vinculada con la familia Aguilar.

Tras la rápida propagación de versiones que señalaban un presunto atentado directo contra la dinastía, Pepe Aguilar publicó un comunicado para aclarar la situación. En el mensaje indicó que se encontraba en la Ciudad de México y aseguró que sus familiares estaban fuera de peligro. Asimismo, subrayó que, contrario a lo que se especulaba en algunos medios, no se trató de una agresión dirigida hacia ellos.

El intérprete explicó que en las inmediaciones de su domicilio y del rancho de su hija se desarrollaba un operativo activo, tal como lo había informado previamente Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno del Estado mediante un comunicado oficial. En este, detalló a través de redes sociales que el ataque estuvo dirigido contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. En su publicación precisó que, si bien los hechos ocurrieron cerca de donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no fueron blanco de la agresión y el cantante no estaba en el lugar.

¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿El ataque cercano al rancho “el Soyate” era dirigido para Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En redes sociales comenzaron a especular sobre el paradero de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras el enfrentamiento cerca al rancho “el Soyate”, ya que ninguno de los dos dio declaraciones o hizo comentarios.

Ante esta “desaparición”, fue en una emisión del programa televisivo De primera mano, que la reportera Karla Méndez presentó el testimonio de un vecino del rancho “el Soyate”, identificado como Miguel Ángel Barajas. El hombre aseguró que, si bien Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, su hija Ángela y su yerno Christian Nodal sí estaban en la propiedad cuando ocurrió el enfrentamiento.

“ Ni idea porque Pepe no estaba, parece que Ángela y Nodal sí, pero que iban a viajar o algo así, entonces no sabría decirle bien si iban saliendo o si todavía estaban aquí ”, declaró Barajas.

Otro empleado de la propiedad, quien pidió permanecer en el anonimato, confirmó, según él, que el enfrentamiento se registró aproximadamente a medio kilómetro del rancho. Según su versión, las detonaciones fueron intensas y obligaron al personal a resguardarse hasta que la situación se calmó.

Una de las declaraciones que tranquilizó a sus fans, es que la propia reportera Karla Méndez, mencionó que tanto Aguilar como Nodal tuvieron que ser resguardados, pues se dirigían al aeropuerto:

Los resguardan y después los trasladan a otro punto y de ahí los llevan al aeropuerto para que continúen su viaje, resultaron ilesos. Karla Méndez

¿El padre de Christian Nodal tuvo que ver en ataque en “el Soyate”?

En una transmisión de Javier Ceriani en YouTube, el periodista abordó lo sucedido en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar y planteó la posibilidad de que Pepe Aguilar no habría contado toda la verdad, insinuando que podría tratarse de un ataque dirigido específicamente hacia ellos.

Aunque dejó claro que no podía confirmarlo, Ceriani recordó que, según versiones previas, presuntamente existiría una mala relación entre Jaime González, padre de Christian Nodal, y Pepe Aguilar. Asimismo, hizo referencia a un supuesto altercado que habrían protagonizado tiempo atrás, luego de que el intérprete presuntamente llamara “enano” a su consuegro.

“ Se me vino a la mente la imagen de Jaime Nodal, cuando yo te confirmé que fue a buscar un revólver para matar a Pepe por decirle que era un enano… Jaime está muy pegado a la gente de Guadalajara y Zacatecas está muy pegado a Sinaloa. Pepe también tiene caballos en Guadalajara ”, dijo Ceriani

Lo anterior se mantiene como mera especulación en redes sociales, pues no puede confirmarse la información.

