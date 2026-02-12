¿Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Nodal a punto de morir? Reportan ataque supuestamente en el rancho de los Aguilar

Pepe Aguilar y su familia encendieron las alarmas tras reportarse que, presuntamente, hubo un atentado muy cerca del racho familiar, el cual lleva por nombre ‘El Soyate’ y está ubicado en Zacatecas. Se reporta que la presuntamente seguridad tuvo que intervenir. Esto es todo lo que se sabe.

Familia Aguilar / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Christian Nodal vs. sus papás por Ángela Aguilar? Ya no los sigue en redes y reportan: “Está secuestrado”

¿Qué pasó supuestamente en ‘El Soyate’, racho de los Aguilar, en Zacatecas?

De acuerdo con información de diversas cuentas, incluyendo la página de chismes ‘Reina Venenosa’, el altercado fue cerca del rancho Aguilar supuestamente ocurrió durante la tarde-noche de este jueves 12 de febrero.

Supuestamente, se teoriza que habría sido un ataque directo a la familia de los Aguilar, por lo que sus escoltas tuvieron que intervenir para evitar alguna tragedia, dando a entender así que las celebridades se encuentran bien.

“Me avisan que páginas de medios de comunicación en Zacatecas están alertando sobre un enfrentamiento cerca del Rancho de la familia Aguilar, existe la teoría de que fue un ataque directo y sus escoltas repelieron el ataque, hasta ahorita es lo único que se sabe”, se informó.

Supuesto atentado en el rancho Aguilar / Redes sociales

Por otro lado, Javier Ceriani compartió las fotos de cómo supuestamente quedaron en llamas las camionetas que fueron atacadas, así como compartió más información con respecto al paradero de Pepe Aguilar.

“Se reportan que un grupo de sicarios atacó el convoy en el que viajaba Pepe Aguilar cuando salía de su rancho ‘El Soyate’ en Zacatecas para dirigirse al aeropuerto rumbo a Ciudad de México”, se lee.

“El cantante era escoltado por un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva cuando se produjo el suceso. Se confirmó que mientras los agentes repetían la agresión, Pepe fue resguardado nuevamente en su rancho saliendo ileso del ataque” Javier Ceriani

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Aguilar ni Christian Nodal ha confirmado o desmentido esta información. No obstante, los internautas ya tomaron postura; si bien algunos se mostraron muy preocupados por los Aguilar, otros teorizan que, en caso de ser verdad, la familia “orquestó todo” presuntamente para quedar como “las víctimas”.

Esto último, por la mala fama que han tenido en los últimos años, principalmente tras la boda de Ángela Aguilar y Nodal en 2024. Desde ese acontecimiento, la mayoría de la dinastía ha recibido fuertes señalamientos. En el caso de Pepe, se le ha acusado de, entre otras cosas, “comprar premios” para su hija.

Así lo dijo Javier Ceriani:

¿Cómo están Christian Nodal y Ángela Aguilar tras el presunto ataque al rancho de los Aguilar?

El último post en Instagram de Christian Nodal y Ángela Aguilar data de hace tres horas. En el caso del cantante, compartió una fotografía frente al espejo, mientras que la joven subió un video junto a ‘Gordo’, el perrito de la familia.

Tras esto, ninguno de los dos ha hecho más publicaciones, lo que ha empezado a preocupar a sus fanáticos. Se espera que, dentro de poco, den algún tipo de comunicado aclarando la situación.

Cabe mencionar que la última publicación de Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, fue de hace 4 horas y menciona que está en un rancho cerca de CDMX, por lo que muchos creen que él no estaba presente al momento del presunto ataque.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: Pepe Aguilar tomaría acciones legales contra Zorrito Youtubero; filtra presuntos mensajes del cantante

¿Dónde queda el rancho de los Aguilar en Zacatecas?

‘El Soyate’ es un racho perteneciente a la dinastía Aguilar. Se ubica en Zacatecas y fue construido por Antonio Aguilar, padre de Pepe, para demostrar el gran amor que le tenía a Flor Silvestre.

Aunque se desconoce la medida exacta, las fotos del mismo han dejado ver que, además de la casona principal, tiene una capilla, varios establos, amplios jardines y lienzo charro.

Muy rara vez se abre al público y la familia Aguilar suele usarla para relajarse y usarla de hospedaje cuando están en México. El lugar también es conocido por ser la sede de su equipo de charrería, “Rancho El Soyate”.

Mira: Pepe Aguilar destapa un secreto del pasado sobre los primeros pasos de Ángela Aguilar en la música