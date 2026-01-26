Pepe Aguilar destapa un secreto del pasado sobre los primeros pasos de Ángela Aguilar en la música

Pepe Aguilar dio a conocer que Ángela Aguilar mostró interés por la música desde muy temprana edad.En medio de las diversas polémicas que enfrenta la cantante tras su matrimonio con Christian Nodal, el cantante dio a conocer un inesperado secreto de la joven y su carrera.

Ángela Aguilar empezó a cantar a muy temprana edad, confirma Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el secreto que reveló Pepe Aguilar sobre Ángela Aguilar y su carrera?

Pepe Aguilar habló sobre los inicios musicales de Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, y recordó que su acercamiento al canto ocurrió desde una edad muy temprana. Al referirse a ese momento, explicó: “Sí, ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio”, una experiencia que, según relató, se dio de manera natural dentro de un entorno familiar ligado a la música y al trabajo constante.

El intérprete también señaló que ha estado involucrado de forma cercana en la carrera de su hija, un acompañamiento que influyó en la manera en la que Ángela se ha desarrollado profesionalmente.

“Yo estoy siempre muy metido en todo lo que tiene que ver con su carrera, y ella aprendió esa manera de trabajar”, comentó, y añadió que actualmente ella participa de forma activa en distintas áreas de su proyecto artístico: “Entonces, ahora dirige, produce sus discos, produce sus shows, escoge las imágenes”, dijo el cantante durante una entrevista con Los Ángeles Times.

Las polémicas de Ángela Aguilar por su forma de cantar: ¿Está perdiendo la voz?

A través de redes sociales, algunos profesionales del canto compartieron análisis sobre la voz de la integrante de la dinastía Aguilar, en los que señalaron que, en ciertas presentaciones, se percibieron momentos de desentonación y una proyección vocal más baja de lo habitual. Estas observaciones generaron comentarios y debate entre usuarios, quienes retomaron fragmentos de videos y presentaciones recientes para discutir su desempeño vocal.

En medio de esa conversación, un influencer dedicado a contenidos esotéricos afirmó que la cantautora estaría perdiendo la voz a causa de un supuesto trabajo de brujería. Sin embargo, las versiones no cuentan con sustento ni han sido confirmadas por la artista, su equipo o fuentes oficiales, por lo que se mantienen únicamente como afirmaciones difundidas en redes sociales.

Ángela Aguilar busca ser ejemplo para las niñas: ¿Por qué?

En medio de la ola de comentarios negatigos, Ángela Aguilar habló sobre la manera en que creció bajo la mirada pública y cómo eso moldeó su relación con las niñas que hoy la siguen. En entrevista con Los Ángeles Times, la cantante explicó que su llegada temprana a la industria hizo que su público fuera creciendo a la par de ella, lo que ahora la lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que implica ser figura pública desde tan joven.

“Ha sido una cosa que se fue dando, como empecé muy pequeña en esta industria, empecé a grabar blogs muy chiquita, a cantar muy chiquita, como que empecé a tener fans muy chiquitas; fui creciendo y mi público también lo fue haciendo”, dijo la cantante de Qué agonía al mismo medio en una entrevista previa.

La intérprete también señaló que, más allá del ruido mediático que suele rodearla, procura ser consciente del impacto que sus acciones y su imagen pueden tener en quienes la observan. Asegura que intenta cuidar su manera de hablar, de vestir y de comportarse, no por presión, sino porque sabe que muchas pequeñas la ven como referencia. “Trato de ser consciente de las cosas, sobre todo saber cómo hablo, cómo visto, cómo todo, porque sé que hay muchos ojos encima de mí y me gustaría poder ser de una forma un buen ejemplo”, destacó.

Sin embargo, Ángela Agular subrayó que su objetivo no es proyectar perfección, sino transmitir un mensaje de seguridad personal y de “enseñarle a las niñas y a todas las personas que me siguen que lo más importante es sentirse segura de ti misma, de tu corazón, de saber quién eres”.

