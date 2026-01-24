Premios lo nuestro 2026: Los Aguilar y Christian Nodal buscarían frenar la presentación de Cazzu en la gala

La próxima edición de Premios lo nuestro 2026 no solo concentra la atención por sus nominaciones y presentaciones musicales, sino por la posible coincidencia de figuras que mantienen una compleja historia personal y profesional. De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos, la presencia de Cazzu en la ceremonia habría generado inquietud dentro del entorno de Christian Nodal y la dinastía Aguilar, ante la posibilidad de que la cantante argentina suba al escenario.

Pepe Aguilar revela la sorpresa que tiene para Ángela y Christian Nodal / Especial

¿Los Aguilar estarían buscando impedir que Cazzu cante en Premios lo nuestro 2026?

El tema tomó fuerza luego de que la periodista de espectáculos Mandy Fridmann abordara la situación durante una transmisión en el canal de YouTube LUBOX tv. En ese espacio, se planteó que Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar estarían considerando ofrecer una presentación conjunta durante la gala, bajo la condición de que Cazzu no participe musicalmente en el evento.

Durante la conversación, Fridmann señaló que esta posibilidad no estaría relacionada con las nominaciones o con el resultado de las votaciones, sino exclusivamente con la presencia de la artista argentina en el escenario. Ante la pregunta directa de uno de los conductores sobre si la dinastía Aguilar intentaría bloquear su actuación, la periodista explicó: “La dinastía estaría diciendo: te podríamos cantar todos juntos, pero fíjate a quién no subís a cantar”.

En la misma emisión, los presentadores debatieron si la decisión final dependería del voto del público. Fridmann puntualizó que, aun cuando una canción resulte ganadora, eso no garantiza una presentación en vivo durante la ceremonia, ya que ambos aspectos se determinan por separado.

Hasta el momento, Premios Lo Nuestro no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a estas versiones ni ha confirmado qué artistas interpretarán sus temas sobre el escenario.

¿Cazzu podría ganar un premio aunque no se presente en vivo?

La conversación en torno a Cazzu se intensifica debido a que la cantante argentina compite en categorías relevantes dentro de la edición 2026. De acuerdo con los comentaristas del programa citado, la artista tendría altas probabilidades de obtener al menos un reconocimiento durante la gala.

Fridmann destacó que el debate no gira en torno a si Cazzu puede ganar, sino a si tendría o no espacio para interpretar su música frente al público. En ese contexto, subrayó que la votación y los premios no necesariamente están ligados a los números musicales programados para la noche.

Durante la transmisión también se mencionó la posibilidad de que, en caso de resultar ganadora, Cazzu suba al escenario a recibir su premio acompañada de su hija, nacida en 2023, lo que generó diversas reacciones entre los panelistas. No obstante, este escenario tampoco ha sido confirmado por la producción del evento.

La incertidumbre se mantiene, ya que la organización de Premios lo nuestro suele revelar su cartel de presentaciones días antes de la ceremonia, lo que deja abierta la posibilidad de cambios de último momento.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Qué nominaciones tienen Cazzu, Nodal, Ángela Aguilar y Belinda en Premios Lo Nuestro 2026?

Bajo el lema “Honrando lo que somos”, Premios lo nuestro 2026 reúne a varias de las figuras más influyentes de la música latina, muchas de ellas vinculadas tanto por colaboraciones profesionales como por historias personales.

Según la lista oficial de nominados, Christian Nodal compite en las siguientes categorías:



Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Canción del Año – Música Mexicana por “El Amigo”

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”

Álbum del Año – Música Mexicana por “¿Quién + como yo?”

Por su parte, Ángela Aguilar está nominada a:



Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año – Pop por “Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie Se Va Como Llegó”

Cazzu figura en dos categorías clave:



Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año – Pop por “Con Otra”

En tanto, Belinda compite por Colaboración del año, Música Mexicana con “300 Noches”, tema que interpreta junto a Natanael Cano.

Dentro del entorno Aguilar, Majo Aguilar y Ángela Aguilar se enfrentan directamente en la categoría de Artista Femenina del año, Música Mexicana. Majo suma además una nominación por Mejor combinación femenina con “Brujería”, colaboración con Yuridia. Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar también aparecen en distintas ternas relacionadas con la música mariachi y ranchera.

