¡Ángela Aguilar sube la temperatura! Publica fotos con sensual vestido rojo y Nodal reacciona sin filtro

Ángela Aguilar acaparó la atención al aparecer con un sensual vestido rojo entallado, la publicación que rápidamente generó reacciones. Sin embargo, más allá de la imagen, lo que llamó la atención fueron los comentarios que su esposo Christian Nodal hizo, mismos que no pasaron desapercibidos. Te contamos todos los detalles.

Ángela Aguilar comparte fotos en rojo y Nodal reacciona en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Qué fotos publicó Ángela Aguilar, esposa de Christial Nodal?

Ángela Aguilar compartió en sus redes sociales una serie de fotografías en las que aparece luciendo un vestido rojo entallado durante su estancia en Nuevo Vallarta. En la imagen se le observa de pie en un balcón, recargada sobre el barandal, con el paisaje natural de fondo, donde destacan áreas verdes y montañas a la distancia.

La cantante posa de perfil, con el cabello recogido y el vestido ajustado al cuerpo, mientras dirige la mirada hacia el horizonte. La fotografía fue tomada en un entorno abierto y natural, lo que generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la publicación tras su difusión.

Ángela Aguilar presume vestido rojo y Nodal provoca revuelo con sus comentarios. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a las fotos de Ángela Aguilar, su esposa?

Luego de que Ángela Aguilar publicó las imágenes con el vestido rojo, el cantante Christian Nodal reaccionó directamente en la sección de comentarios. El cantante dejó varios mensajes en la publicación, los cuales fueron visibles para los seguidores de ambos y rápidamente acumularon interacciones.

Entre los comentarios que Nodal dejó en la imagen se leen frases como “Te amo” y “Mía”, así como de algunos emojis de corazón y rosas, estos acumularon miles de reacciones y respuestas por parte de los seguidores. No obstante, posteriormente, la integrante de la dinastía Aguilar desactivó los comentarios.

Los comentarios del cantante sonorense llegan luego de la celebración de su cumpleaños número 27 en Zacatecas, donde durante tres días se reunió con la familia de Ángela Aguilar y sus amigos más cercanos para festejar, aunque los grandes ausentes fueron sus padres, en medio de la controversia que protagonizan por el supuesto apoyo que le dan a Cazzu, expareja y madre de la hija de Nodal.

Comentarios de Christian Nodal a Ángela Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Cómo inició la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzó a partir de un vínculo previo dentro del ámbito musical. Ambos coincidieron en distintos momentos de sus carreras y trabajaron juntos en la grabación del tema “Dime cómo quieres”, además de compartir espacios profesionales relacionados con la familia Aguilar. Aunque se conocían desde tiempo atrás, en ese momento no existía una relación personal cercana entre ellos.

De acuerdo con lo que ha relatado el propio Nodal, durante la pandemia retomaron el contacto a través de videollamadas. Fue en ese periodo cuando surgió una conexión entre ambos, aunque no avanzó entonces debido a las circunstancias personales que atravesaban y a la diferencia de edad existente en ese momento. Tras ese primer acercamiento, el contacto se mantuvo de manera esporádica.

El vínculo se concretó tiempo después, el 13 de mayo de 2024, cuando pudieron reencontrarse fuera de compromisos laborales. Según el cantante, un día después ocurrió el primer beso que marcó el inicio formal de la relación. Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, viajaron a Roma, donde realizaron una ceremonia espiritual de carácter privado con personas cercanas. Además, los cantantes preparan su boda por la iglesia para este 2026.

