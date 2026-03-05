Cazzu responde a sus detractores en redes y ¿le tira a Christian Nodal?: “Yo no quiero que todo el mundo me ame”

La cantante argentina Cazzu volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de conceder una entrevista el pasado 4 de marzo a la periodista Tanya Charry, para el programa televisivo El gordo y la flaca. Durante la charla, la artista habló sobre el momento que vive en su carrera, la reacción del público ante su música y la reciente polémica que surgió tras el lanzamiento de “Rosita”, tema de Rauw Alejandro que generó comentarios relacionados con su historia con Christian Nodal.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Qué dijo Cazzu sobre las críticas y los detractores en redes sociales?

Durante la entrevista, Cazzu habló abiertamente sobre la manera en que enfrenta los comentarios negativos y las opiniones contrarias a su postura o a su trabajo artístico. La cantante explicó que no considera necesario contar con la aprobación absoluta del público.

“Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame. Porque creo que no es real” Cazzu

De acuerdo con sus declaraciones, la diversidad de opiniones forma parte natural de la relación entre los artistas y sus audiencias. También señaló que es normal que algunas personas no coincidan con su discurso, su música o su forma de expresarse.

“Hay artistas amados por todo el mundo. No lo sé, creo que la gente a veces no está de acuerdo. A veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que pensás, con lo que crees y eso está bien” Cazzu

En ese sentido, la intérprete explicó que su prioridad es mantenerse coherente con su identidad artística y con las decisiones que toma dentro de su carrera musical. Según relató, procura no permitir que las críticas influyan directamente en su proceso creativo.

Además, señaló que valora tanto a quienes la apoyan como a quienes expresan desacuerdo con su trabajo, ya que considera todos forman parte del diálogo que se genera en torno a la música y las figuras públicas.

¿Qué dijo Cazzu sobre la polémica con Christian Nodal y la canción “Rosita”?

Otro de los temas abordados en la entrevista fue la conversación mediática que surgió tras el lanzamiento de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que desató comentarios en redes sociales y fue relacionada con la historia personal de la cantante y su ruptura con Christian Nodal.

Al ser consultada sobre la situación y sobre si cambiaría algo de lo ocurrido, Cazzu respondió de manera directa que no se arrepiente de lo sucedido.

“No, no, para nada. Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida” Cazzu

La artista explicó que actualmente se encuentra en un momento de tranquilidad personal y profesional. También señaló que su enfoque está en continuar con su trabajo musical y en mantener la paz emocional que describe en esta etapa.

“La paz que siento en este momento, como no hay. No hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa” Cazzu

Las declaraciones se produjeron en medio del interés del público por los detalles relacionados con su vida personal, particularmente después de su separación del cantante mexicano Christian Nodal, un tema que ha sido ampliamente comentado en medios y redes sociales.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Cómo ha cambiado el público de Cazzu tras su ruptura con Nodal?

Durante la charla, Cazzu también habló sobre los cambios que ha notado en su audiencia en los últimos meses. Según explicó, diversas situaciones personales han provocado que nuevos sectores del público se acerquen a su música.

La cantante comentó que ha recibido mensajes y cartas de personas que se identifican con su historia, especialmente mujeres de distintas edades. De acuerdo con su testimonio, muchas de ellas comparten experiencias personales que la artista dice leer con atención.

“Hay un montón de público nuevo que me ha dado esta situación que mencionás, que es el público de las mujeres y las señoras grandes, con mucha más experiencia y más vida vivida” Cazzu

También señaló que suele revisar personalmente las cartas que recibe, lo que le ha permitido conocer historias de mujeres, hijas y madres que le han escrito tras seguir su trayectoria.

En la misma entrevista, la intérprete habló sobre su actual gira Latinaje, que comparte nombre con su más reciente álbum. Este proyecto incluye un concepto adicional: una novela corta que fue escrita especialmente para acompañar el espectáculo.

Según explicó la artista, la intención es que el público pueda leer el texto y posteriormente experimentar el concierto desde una perspectiva diferente.

“Latinaje fue algo que se vino gestando sobre la marcha. Escribimos una novela corta que la gente la puede leer y entonces mirar el show desde otra perspectiva” Cazzu

La cantante también abordó el tema de la presión que existe en la industria musical respecto a llenar recintos durante las giras. Sobre este punto, indicó que actualmente se encuentra en una etapa de desarrollo profesional y que el tamaño de los conciertos no define su proceso artístico.

Finalmente, Cazzu reiteró su postura respecto a los temas sociales que suele mencionar en entrevistas o en su música. De acuerdo con sus declaraciones, cuando expresa opiniones públicas lo hace pensando en un contexto colectivo.

“Las cosas que digo no las digo por mí. Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija. Pero las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados” Cazzu

