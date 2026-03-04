Nodal le habría sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar ¿mientras estaba embarazada? Se habrían encontrado en Mty

Christian Nodal vuelve estar en medio de la polémica, luego de que surgieron nuevas versiones sobre una presunta infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar, en un periodo que coincidiría con el embarazo de la artista argentina. En redes sociales comenzaron a circular señalamientos y detalles de la ruptura y posterior relación del sonorense, ¿qué se dijo? Te contamos los detalles.

¡Se destapa el rumor! Hablan de pruebas contra Nodal por presunta traición a Cazzu. / Foto: IG/cazzu/angela_aguilar_

¿Cómo inicio la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Christian Nodal habló con Adela Micha sobre el final de su relación con Cazzu y el inicio de su historia con Ángela Aguilar. El cantante explicó que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, después de haber terminado en seis ocasiones previas. “Nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí. El 8 de mayo se acabó, para ella, para mí, se acabó… En los últimos meses, rompiendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba porque tenemos una hija”, expresó.

Detalló que ambos intentaron sostener la relación por su hija, pero la dinámica cambió con el tiempo. “No quería dejar morir la relación y quería estar presente todos los días para mi hija… los dos luchamos mucho por eso, no se pudo, se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa y pasión, de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor”.

Señaló que el momento que marcó un quiebre fue cuando comenzaron a dormir separados. “Ya dormíamos separados y éramos roomies, ya no había amor. Si yo me atreví a enamorarme es porque esa puerta ya estaba cerrada, el luto lo viví en la relación”, afirmó.

Sobre los señalamientos que apuntaban a que Ángela Aguilar habría influido en la ruptura, Nodal negó que hubiera existido una relación paralela. “En la historia con mi expareja nunca entró Angela en el radar, nunca estuvo presente, nunca hubo un mensaje o hablarnos, nada, no existía, Angela no existía en todo lo que duró mi relación, casi dos años duró”.

Recordó que durante la pandemia tuvieron contacto a distancia, pero esa etapa no prosperó. “En pandemia nosotros tuvimos algo muy bonito y hermoso… esa relación no funcionó. A mí me daba mucho miedo manejarlo todo, era mi primera vez que me vinculaba con una persona pública”.

El intérprete señaló que retomó el contacto con Ángela después del 8 de mayo. “El 8 de mayo terminamos, yo con Angela empiezo a salir el 14 de mayo, la veo por primera vez… nunca habíamos compartido en un contexto donde no fueran entrevistas o profesional”. Relató que días después viajaron a Roma y que la relación avanzó hasta su boda el 29 de mayo de 2024. “Nada fue planeado… en el avión dije ‘Ella es, ella es mi amor verdadero’”. También ofreció una disculpa a Cazzu: “Me enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, me hubiera gustado darle más tiempo para procesar la tristeza… pero no fue por gusto. Yo no sabía que iba a enamorar el mismo mes que me separé”, dijo Nodal.

Ángela Aguilar y Nodal han sido protagonistas de diversas polémicas. / Redes sociales

¿Nodal le fue infiel a Cazzu cuando estaba embarazada?

En TikTok circulan versiones sobre una presunta infidelidad entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, a partir de comentarios que usuarios aseguran haber presenciado antes de que la relación se hiciera pública. En uno de los mensajes más compartidos, una persona afirma

“Yo trabajé de subgerente en el cine donde rentaron una sala completa Nodal pidió que los que tomaran la orden no llevarán celular y el estaba con Ángela Aguilar y aún estaba con Cazzu eso fue cuando vino a Monterrey a cantar e invitó a Ángela”. Usuario TikTok

De acuerdo con ese mismo testimonio, el encuentro habría ocurrido en Monterrey, específicamente “en un cine en San Pedro y aún no hacían ellos su relación pública y el aún estaba con Cazzu”. La publicación generó cientos de respuestas y reacciones, alimentando la conversación en la plataforma sobre el inicio del vínculo entre ambos cantantes.

Otros comentarios retomaron la versión y señalaron que la información habría circulado previamente en la ciudad. “Ese chisme yo lo supe por un fotógrafo aquí de Monterrey, hace poco lo contó dijo que él iba para fotografiar a Gloria Trevi y vio a Nodal con la pelona, pero que él pensó que era invitada”, se lee en otro mensaje.

Hasta el momento, se trata de dichos compartidos por usuarios en redes sociales, sin que exista confirmación oficial sobre estos señalamientos. Asimismo, se desconoce si en ese tiempo Cazzu estaba en espera de su hija en común o bien, recién parida.

Nodal y Ángela Aguilar bajo la lupa: difunden versiones de cita en cine mientras él seguía con Cazzu. / Redes sociales

¿A cuánto asciende la fortuna de Christian Nodal, según circula en redes?

Christian Nodal presuntamente cuenta con una fortuna estimada en 120 millones de dólares, de acuerdo con diversos medios y redes sociales. La cifra, que ha sido retomada en distintas publicaciones, estaría vinculada a los ingresos generados por sus giras, regalías musicales, contratos discográficos y presencia en plataformas digitales, además de acuerdos comerciales que ha concretado a lo largo de su carrera dentro del regional mexicano.

Christian Nodal es un cantante y compositor originario de Caborca, Sonora, nacido el 11 de enero de 1999. Desde sus primeros lanzamientos se vinculó con el regional mexicano y se le asocia con la popularización del llamado “mariacheño”, una fusión de mariachi y norteño. A lo largo de su trayectoria ha obtenido reconocimientos como tres Latin Grammy, además de premios otorgados por ceremonias de música latina.

Inició su carrera profesional a los 17 años, cuando firmó con Universal Music Latin en 2016. Un año después presentó su álbum debut, Me Dejé Llevar, que ingresó al Top 100 México de AMPROFON y colocó varios sencillos en los primeros lugares de Monitor Latino, entre ellos “Adiós amor” y “Te fallé”. En 2019 lanzó Ahora, material que también logró posicionarse en listas nacionales con temas como “No te contaron al”, “Nada nuevo” y “De Los Besos Que Te Di”.

En 2021, “Botella Tras Botella”, colaboración con Gera MX, se convirtió en la primera canción del regional mexicano en entrar al Billboard Hot 100. Tras un proceso legal con su anterior disquera, en 2022 firmó con Sony Music México y lanzó el EP Forajido, que se ubicó en el listado Billboard Top Latin Albums e incluyó “Ya No Somos Ni Seremos”. En 2023 presentó Forajido 2, continuidad de ese proyecto que sumó nuevos sencillos a su repertorio.

