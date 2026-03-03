Foto eliminada de Cazzu con reportera de El gordo y la flaca desata sospechas de que hablará por fin de Nodal

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal vuelve a encender las redes sociales, pero ahora no por una canción, sino por una imagen que desapareció misteriosamente. La llamada “reina del trap argentino” estaría a punto de conceder lo que ya califican como “la exclusiva del año”, luego de que se filtrara y posteriormente se borrara una fotografía en la que aparece en una supuesta entrevista con el programa de espectáculos más visto de Univision.

El detalle no pasó desapercibido. La imagen fue publicada y luego eliminada, lo que levantó sospechas inmediatas sobre si Cazzu finalmente romperá el silencio tras semanas de controversia con el padre de su hija. ¿Se viene una declaración explosiva? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Cazzu reveló que el abogado de Christian Nodal la contactó ¿hay reconciliación? / IG: @cazzu / @nodal

¿Cazzu dará entrevista a “El gordo y la flaca” tras polémica con Christian Nodal?

En medio de la controversia por la canción “Rosita”, interpretada por Jhayco, Rauw Alejandro y Tainy, surgió un nuevo capítulo en la historia entre Cazzu y Christian Nodal. El tema generó conversación por la frase “yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que habría incomodado a la argentina.

Aunque la trapera no mencionó directamente al intérprete de “Adiós, amor” en su texto llamado ‘Tiradera’, él reaccionó públicamente y la acusó de hacer un “berrinche”, además de insinuar que utilizaba a su hija para generar empatía. La tensión creció y el tema volvió a ser tendencia.

En ese contexto apareció una fotografía que lo cambió todo: en la imagen se ve a Cazzu junto a la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa El gordo y la flaca, conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina.

La comunicadora habría viajado hasta Argentina para conseguir la primicia. El periodista Javier Ceriani incluso aseguró que se trataría de “la exclusiva del año”, frase que encendió aún más la expectativa.

Nodal demanda a Cazzu / Redes sociales

¿Por qué borraron la foto de Cazzu con Tanya Charry?

Lo que realmente disparó las teorías fue que la imagen publicada por Tanya Charry desapareció horas después de sus redes sociales. No solo esa foto: también otras donde Cazzu lucía un impactante look verde, el mismo que usó en su quinto show en el Movistar Arena de Argentina.

La eliminación del contenido abrió múltiples especulaciones. Algunos creen que se trata de una estrategia para generar expectativa antes del estreno. Otros piensan que hubo ajustes legales o de producción. Y están quienes aseguran que podría tratarse de declaraciones delicadas que aún no deben revelarse.

¿Cazzu romperá el silencio sobre el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar el 10 de junio de 2024 y posteriormente su boda en julio del mismo año, la conversación pública no ha cesado. Aunque Cazzu se ha mantenido enfocada en su carrera y en la crianza de su hija, los señalamientos y comentarios no han parado.

La creadora de contenido Dhalyla Dávila, a través de TikTok (@dhalyladavila), avivó aún más la conversación al afirmar:

Dhalyla Dávila “Estoy segura que Cazzu sí va a tirar uno que otro facto, ya si de plano se pone a soltar toditita la sopa, sería un bombazo mundial. No lo sé porque todo puede suceder, Cazzu ya está hasta la m*dre. Cazzu ya está harta”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y reforzaron la teoría de que la cantante podría hablar sin filtros.

¿Cuándo se estrenaría la entrevista de Cazzu en “El gordo y la flaca”?

Usuarios en redes sociales comenzaron a comentar que la supuesta entrevista de Cazzu podría transmitirse este miércoles 4 de marzo, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial del programa.

El hecho de que la foto haya sido eliminada solo aumenta la expectativa.

Por ahora, la incógnita permanece: ¿Cazzu romperá el silencio en televisión internacional? ¿Responderá a Nodal? ¿Hablará de su hija y de las acusaciones? ¡el chisme está servido!