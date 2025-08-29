Cazzu respondería a declaraciones de Nodal en entrevista con Adela Micha, ¡arde Troya!

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha sigue dando de qué hablar semanas después de su estreno. Lo que parecía una charla íntima sobre música y vida personal terminó en una ola de críticas para el intérprete tras hablar de ruptura con Cazzu y su romance con Ángela Aguilar. Ahora surge la posibilidad de que Cazzu conteste con su verdad. ¿Qué está pasando?

¿Qué dijo Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha? Le llueven críticas

En una conversación extensa, Christian Nodal sorprendió con detalles de su vida sentimental. Uno de los puntos más controversiales fue cuando aseguró que había terminado su relación con Cazzu el 8 de mayo de 2024, y apenas unos días después, el 14 de mayo, vio a Ángela Aguilar y se enamoró tan pronto que de inmediato comenzó un noviazgo.

La revelación que más encendió las críticas llegó al contar que el 29 de mayo, menos de un mes después de su ruptura, ya había celebrado una boda espiritual con la hija de Pepe Aguilar.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Las declaraciones de Nodal levantaron sospechas de infidelidad del cantante a Cazzu con Ángela Aguilar. Miles de internautas cuestionaron la rapidez con la que inició un romance tan mediático con Aguilar. Para muchos, el cantante no mostró sensibilidad hacia Cazzu, quien en ese momento atravesaba su reciente maternidad.

Tras la ola de críticas hacia Nodal, se especuló que el cantante habría quedado inconforme con la difusión de la entrevista.

¿Qué respondió Cazzu a la entrevista de Christian Nodal?

Hasta ahora, la cantante argentina no ha concedido entrevistas para dar su versión. Sin embargo, en sus redes sociales compartió un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Nodal:

“El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”, escribió en Instagram, frase que es un fragmento de su tema Engreído, incluido en el disco “Latinaje”.

Cazzu publicó un fuerte mensaje tras entrevista de Nodal / IG: @cazzu / @nodal

¿Cazzu romperá el silencio sobre Christian Nodal con Adela Micha?

Adela Micha fue cuestionada por la prensa sobre su entrevista a Christian Nodal y su interés en hablar con Cazzu. La periodisa aseguró que le gustaría.

“No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré”, comentó y agregó: “estaría bueno”.

Sin embargo, por el momento no hay confirmación de que la entrevista se lleve a cabo. Sin duda, los fans de la cantante argentina estarían interesados en conocer su versión, pero Cazzu ha intentado mantenerse al margen del tema relacionado con Nodal. Solo recientemente dejó ver que la manutención que da Nodal para su hija no sería un acuerdo justo.

¿Qué dijo Adela Micha sobre supuestos acuerdos para frenar su entrevista con Christian Nodal?

Adela Micha también aclaró los rumores de un supuesto intento de acuerdo económico con el cantante para frenar la publicación de la entrevista.

“Absolutamente falso. Solo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”, declaró.

“Fue muy amable, muy cariñoso, muy generoso con su espacio”.

Adela Micha dejó claro no hay una amistad respectó a rumores que aseguran la dejo de seguir. “La verdad no nos seguíamos, no somos amigos, fue un entrevistado como muchos, pero aclaro no teníamos una relación previa”.

