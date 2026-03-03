¡Nodal al borde del colapso! Deprimido y presionado por Pepe Aguilar ¡para que deje a su papá! ¡Le saldrá en millones!

Christian Nodal está hundido en una terrible depresión. Ya no ve lo duro, sino lo tupido. La relación con sus padres se vio afectada desde que se casó con Ángela Aguilar, pero ahora está completamente fracturada.

Nodal quiere su independencia. Ya no quiere que su padre, Jaime González, sea su mánager, pero este lo tiene en sus manos por un contrato que vence hasta dentro de 9 años, y si quiere rescindirlo le costaría una millonada. Una amiga de su mamá, Cristy Nodal, nos cuenta que el cantante no ve llegar la suya.

¿Por qué Christian Nodal quiere alejarse de su papá?

“Pepe Aguilar sabe que el cantante es una ‘minita de oro’ y le gustaría representarlo. Cristy sabe que le está picando la cresta para que se separe de su padre. Ella nos ha contado que esa idea empezó desde el matrimonio con Ángela. Tal parece que Christian está entre la espada y la pared, por la presión del suegro”. Fuente a TVNotas

El conflicto legal con Universal Music que inicio en 2021 es el pleito más costoso y desgastante que ha sufrido la familia. Nodal terminó su relación con la compañía de discos y busca la titularidad de sus canciones.

La disquera los acusó a él y a sus padres de falsificar firmas y documentos para apropiarse de los derechos de autor. El año pasado un equipo legal defendió a Christian y a sus padres en los tribunales, ganando el pleito por falsificación, pero el proceso civil continúa.

¿Christian Nodal y Jaime González, su papá, están peleados?

Hace unas semanas se dijo que Christian Nodal se deslindaba de los abogados de sus padres, dejando fuera a uno de los mejores penalistas, Erick Rauda, y que esto solo era una estrategia legal.

Nuestra fuente señala que esta afirmación no es verdad: “La situación se tornó horrible entre Christian y su padre. Se había especulado sobre problemas entre ambos, pero ya estalló la bomba. Su padre ha sido su mánager desde que se dedicó a la música. La verdad es que él y su mamá han sido un gran apoyo. Hace unas semanas tuvieron un enfrentamiento. Nodal es un artista que factura millones y su padre cobra mucho dinero por sus presentaciones. Firmaron un contrato que termina después de 2035. Nodal le exigió ser independiente, pero su papá le dijo: ‘Si quieres deslindarte de mí, ¡te va a costar una millonada tu libertad!’”

“Por eso se dio la ruptura familiar. Ya no se siguen en redes y todo es un caos. Christian les retiró a sus abogados. Erick Rauda se quedó con Nodal y los otros abogados de Guadalajara, con sus padres. Cristy tiene miedo de que su hijo demande civilmente a su propio padre”. Fuente a TVNotas

¿Christian Nodal está deprimido por culpa de Cazzu?

Y ahora, por si fuera poco, Nodal y Cazzu se enfrascaron en un pleito en redes sociales por la historia que subió Nodal a Instagram, donde pone una canción de Rauw Alejandro, que hace referencia a la historia entre ellos y Ángela Aguilar: “Yo me voy y me caso contigo a la Christian Nodal”. Cazzu respondió en su bloc de notas, que tituló: “Crónicas de un abandono”, alegando que a quien había dejado desprotegida era a la hija de ambos.

Ante esto, Nodal señaló que Cazzu no tenía visa, que es una mentirosa y que pide mucho dinero para ver a la niña: “Él sí cubre la pensión alimentaria a tiempo, pero Cazzu pide una millonada. Cristy siempre le aconsejó que se lo diera. Le duele no poder ver a su nieta, pero el cantante piensa que, si cede ahora, después, ¿qué más va a querer? Su mamá también está preocupada porque canceló 2 presentaciones en Puebla y Acapulco. Esto le genera, por parte de la empresa que lo contrató, una penalización muy elevada. Su mami dice que él es muy responsable y que, si hace esto, es porque está mal, triste, deprimido”.

Finalmente, nuestra fuente nos cuenta cómo se encuentra Nodal ante toda esta situación:

Fuente a TVNotas “Cristy está muy preocupada por su hijo. Piensa que él está a punto de colapsar. Sabe que está muy presionado por todo y siente que Ángela, en lugar de contenerlo, lo cela y lo controla por todo. Su madre está desesperada, pero sabe que su esposo tiene razón. Dejar la carrera en manos de Pepe Aguilar puede ser muy peligroso. Ojalá que lleguen a un término medio y que el amor de familia pese más”.

