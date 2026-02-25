Joanna Vega-Biestro defiende a Cazzu y destroza a Christian Nodal tras exigir derechos por su paternidad

Christian Nodal sorprendió este martes tras lanzar las fuertes declaraciones que hizo en contra de Cazzu. El cantante lanzó graves acusaciones sobre la madre de su hija, luego de que esta publicara una “tiradera’ por la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro Jhayco y Tainy , la cual hace referencia a su matrimonio con Ángela Aguilar.

No solo eso, Christian Nodal se desahogó en su canal de difusión y habló de su paternidad, aseguró que Cazzu no le permite ejercer sus derechos, la tachó de mentirosa al mencionar que ha mentido al decir que él se negó a firmar permisos para que su bebé viaje y afirmó que respectó a la manutención la cantante argentina ha sido incohorente.

Mira: Pati Chapoy le tira a Cazzu en Ventaneando tras polémica con Christian Nodal: “Ya quédate calladita”

Christian Nodal se habría burlado de Cazzu / IG: @nodal / @cazzu

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu tras la “tiradera” por canción ‘Rosita’?

La controversia inició cuando la frase “yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” del tema Rosita desató una respuesta fuerte de Cazzu en Substack. Acto seguido, Nodal rompió el silencio —y no se guardó nada.

Nodal insistió en que la línea de la canción no es un ataque hacia nadie, sino un recurso típico del reguetón:

“No es un ataque... es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”. También lo calificó como un “dramón” por algo sin importancia:

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido… Es hacia mí mismo y hasta en tono de burla.”

Mira: ¿Abogado de Christian Nodal renuncia a defenderlo tras polémica con Cazzu? Aclara si dejó el caso

Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su paternidad con su hija con Cazzu?

Christian Nodal utilizó su canal de difusión para expresar su sentir sobre la situación con Cazzu. El cantante afirmó que Cazzu le impide ejercer plenamente su paternidad y la acusó de faltar a la verdad al señalar que él se habría negado a firmar permisos para que su hija pudiera viajar.

También sostuvo que, en cuanto al tema de la manutención, la intérprete argentina ha mostrado inconsistencias en sus declaraciones.

“Los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”.

El cantante también habló del dolor que le provoca la situación y negó que su silencio signifique abandono. Reconoció que no es perfecto, pero afirmó que ha optado por mantenerse al margen y esperar a que la justicia resuelva. Finalmente, insinuó que las acusaciones en su contra podrían estar relacionadas con la promoción de una gira y pidió que se presenten pruebas.

“Me he equivocado como todos.Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, se lee.

Christian Nodal arremete contra Cazzu en su canal de difusión / Captura de pantalla

Joanna Vega-Biestro critica comentarios de Christian Nodal contra Cazzu

Durante el programa ‘Sale el sol', Joanna Vega Biestro cuestionó el uso del término “dramón” para desacreditar la postura de Cazzu: “Porque siempre que quieren hablar del problema de una mujer, es hay que drama están haciendo, oye no si nos vamos más atrás recordamos el dramón que hizo Nodal porque J Balvín se burló de él con un filtro”.

Recordó que Nodal también reaccionó con enojo en el pasado, como ocurrió cuando J Balvin se burló de él con un filtro.

“Está mezclando muchas cosas y dejando abierta a la especulación. Christian si molesta cuando se meten con temas y a ti te molestó lo de J Balvin tanto que hasta hiciste una canción”, comentó.

La conductora subrayó que el texto de Cazzu apuntaba a una crítica de género y no a una provocación directa. A su juicio, Nodal llevó la discusión a otros terrenos y minimizó el fondo del mensaje.

El momento más contundente llegó cuando Joanna Vega Biestro fijó postura sobre la paternidad y la responsabilidad emocional.

Añadió que, con o sin recursos, las madres salen adelante y luchan por sus hijos, pero eso no borra el impacto del abandono.

“Todo su texto fue para invalidar para minimizar para decir que ella mienta y se aprovecha de la empatía de las mujeres abandonadas, pero así tenga todo el dinero del mundo, un abandono a una hija es un abandono a una hija y como mamá vas a luchar”.

Mira: Pati Chapoy le tira a Cazzu en Ventaneando tras polémica con Christian Nodal: “Ya quédate calladita”