¿Abogado de Christian Nodal renuncia a defenderlo tras polémica con Cazzu? Aclara si dejó el caso

Erik Rauda, abogado de Christian Nodal, aclaró si continúa o no al frente del caso contra Universal Music, poniendo fin a los rumores sobre posibles cambios en el equipo legal del cantante, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar le roba vestido a Cazzu? Internautas la señalan; ¿se lo llevó Nodal?

Erik Rauda comentó sobre su relación con el caso de Christian Nodal contra Universal Music. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Universal Music?

Todo comenzó en 2021, cuando Christian Nodal decidió romper relaciones con Universal Music y firmar un nuevo contrato con Sony Music. Ante esta decisión, Universal presentó una demanda civil contra el cantante y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, reclamando los derechos sobre algunas canciones.

En respuesta, Nodal y su familia presentaron documentos que, según ellos, acreditarían la autoría de los temas. Universal Music cuestionó la validez de estos papeles y los señaló como presuntamente falsos, acusando al cantante y a sus padres de fraude.

El caso se judicializó en septiembre de 2025, cuando un juez ordenó programar una audiencia inicial. En octubre, Nodal compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se reportó que habría realizado cambios en su equipo legal.

Los representantes de la disquera han señalado que su objetivo no es perjudicar al artista y han mostrado disposición para llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, destacaron que la falsificación de documentos podría derivar en consecuencias penales para Nodal y sus padres.

No te pierdas: Cazzu habría reaccionado a posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “El diablo...”

El abogado se refirió al juicio de Christian Nodal contra Universal Music, manteniendo discreción respecto a su rol en el caso. / Redes sociales

¿El abogado de Nodal renuncia al caso contra Universal Music?

Tras las polémica con Cazzu, Erik Rauda aclaró su situación como abogado de Christian Nodal en el caso que el cantante mantiene contra Universal Music, desmintiendo versiones que circulaban sobre un posible cambio en la defensa. “Vamos bien con ese tema, yo sigo representándolo, hay demasiadas especulaciones y cosas que se dicen, en realidad yo sigo siendo el defensor, seguiré llevando su representación hasta que él lo decida”, explicó.

Rauda señaló que, aunque se han hecho algunos ajustes en el equipo de defensa, su participación en la materia penal del juicio permanece vigente. “Hubo unos ajustes en las defensas, pero yo sigo representándolo en materia penal en el juicio que está llevando contra Universal”, agregó, subrayando que los rumores sobre cambios en los abogados no reflejan la realidad.

El abogado insistió en que mantiene su compromiso con la representación legal de Nodal, afirmando: “Ha habido muchos rumores al respecto de ese tema, del cambio de abogados, son rumores, yo sigo trabajando para el señor Christian y seguiré”.

No te pierdas: Ángela Aguilar y Nodal: Filtran tierna foto que ¡confirmaría que le darán un hermanito a la hija de Cazzu!

Nodal enfrenta más polémicas legales. / Redes sociales

¿Qué procesos legales enfrenta Nodal?

Además del proceso legal que mantiene contra Universal Music, Christian Nodal enfrenta un litigio con la cantante Cazzu relacionado con la custodia de su hija. Tras su separación de la reggaetonera y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar, el cantante ha estado en el centro de diversas controversias públicas.

De acuerdo con documentos presentados en diciembre durante la transmisión de Ventaneando, Nodal habría contribuido con más de 12 millones de pesos el año pasado para la manutención de su hija, entregando un millón mensual de manera directa, según la información señalada en los papeles.

El litigio también involucra la tramitación del pasaporte mexicano de la menor, ya que se indica que Cazzu no habría permitido que se realizara el procedimiento necesario para que la niña pueda visitar a su padre en Estados Unidos, país donde él reside junto a su esposa.

Según los documentos, la cantante habría solicitado un aumento en la pensión alimenticia para facilitar los trámites relacionados con el pasaporte y garantizar la movilidad internacional de la menor, lo que se convirtió en uno de los puntos centrales de la demanda presentada por Nodal.

No te pierdas: Cazzu responde a Rauw Alejandro y Nodal por “Rosita"; acusa abandono y dice quién es “la verdadera víctima”