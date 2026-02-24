Cazzu y Nodal: Tras rumores de infidelidad con Bad Bunny, él habla de la custodia de su hija ¿está desesperado?

La polémica entre Christian Nodal y Cazzu sumó un nuevo capítulo este 24 de febrero, luego de que el cantante mexicano utilizara su canal de difusión en Instagram para responder a los mensajes que la artista argentina publicó tras el estreno de la canción “Rosita”, de Rauw Alejandro.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar le roba vestido a Cazzu? Internautas la señalan; ¿se lo llevó Nodal?

Christian Nodal le habría dicho moustro a Cazzu / Especial

¿Cazzu le fue infiel a Christian Nodal con Bad Bunny?

En el mismo mensaje difundido en redes, Christian Nodal cuestionó lo que llamó “selectividad de la indignación”, al señalar que su expareja puede aparecer públicamente con personas que, según él, dañaron la relación “durante y después del embarazo”. Aunque no mencionó nombres, en redes sociales algunos usuarios interpretaron que podría referirse a Bad Bunny, con quien Cazzu compartió escenario recientemente y se fotografió.

El cantante también hizo referencia a que uno de los compositores de “Rosita” habría sido considerado “imperdonable” en el pasado, según su versión. No obstante, no ofreció detalles específicos ni pruebas adicionales sobre estas afirmaciones.

Cabe recordar que, tras el lanzamiento del tema de Rauw Alejandro, Nodal publicó una imagen junto a su actual esposa, Ángela Aguilar, utilizando la canción como fondo musical, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Hasta ahora, no existe confirmación pública de una supuesta infidelidad. Cazzu no ha respondido a estas insinuaciones.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar le roba vestido a Cazzu? Internautas la señalan; ¿se lo llevó Nodal?

¿Cazzu le fue infiel a Nodal con Bad Bunny? / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu y su hija?

A través de su canal de difusión en Instagram, Christian Nodal reaccionó a los mensajes que previamente publicó Cazzu, quien dejó entrever que existe un “abandono” hacia su hija. Sin mencionar su nombre directamente, el cantante señaló que considera inapropiado que se mencione públicamente a la menor en medio de la controversia generada por la canción “Rosita”.

En su publicación, sostuvo que ni su número telefónico ni sus intenciones como padre han cambiado, y que el proceso está en manos de sus representantes legales. Añadió que mencionar a su hija en discursos públicos no contribuye a resolver la situación.

Además, expresó que, desde su perspectiva, la situación podría estar afectando a la menor y reiteró que busca un acuerdo formal. Hasta el momento, Cazzu no ha emitido una respuesta directa a estas declaraciones.

“Y lo más importante: si esta situación está afectando, como lo planteo, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol” Christian Nodal

Te puede interesar: Cazzu habría reaccionado a posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “El diablo...”

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

La relación entre Christian Nodal y Cazzu comenzó en 2022, meses después de que el cantante terminara su compromiso con Belinda. En abril de 2023, la artista argentina anunció durante un concierto que estaba embarazada. Su hija nació ese mismo año.

En mayo de 2024, la pareja confirmó su separación mediante comunicados en redes sociales. En ese momento señalaron que mantendrían una relación cordial por el bienestar de su hija. Semanas después, Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar y contrajeron matrimonio en Cuernavaca a los pocos meses.

Desde entonces, ambos han estado en el centro de la conversación digital. Cazzu ha manifestado en distintas ocasiones que considera que Nodal no visita regularmente a la menor y que la pensión no es suficiente, mientras que el cantante ha declarado que cumple con la manutención y que sus compromisos laborales influyen en la frecuencia de convivencia.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal lanzó miradas a su violinista en concierto? Videos desatan rumores de infidelidad a Ángela