Joanna Vega-Biestro es criticada, ‘Ya está vieja para usar minifalda’ y ella responde: ‘Te reto, mana’”

Los conductores de “Sale el sol” han tenido que enfrentar los comentarios del público, que no siempre son halagos ni mensajes de apoyo. Una nueva sección del programa los confronta directamente con esos comentarios incómodos de los haters, y recientemente fue el turno de Joanna Vega-Biestro.

Esta vez la conductora que da los espectáculos junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado, se enfrentó a un cruel comentario de una usuaria en redes, pero contundente la conductora supo responder.

¿Qué crítica recibió Joanna Vega Biestro en Sale el sol?

Joanna Vega-Biestro recibió un comentario de una internauta que criticó su forma de vestir y aseguró que no se está vistiendo de acuerdo con su edad:

“Ya es vieja para andar de minifalda,todo a su edad”, comentó

El primero en reaccionar y defender a Joanna, fue Mauricio Mancera quien aseguró: “Oye qué feo que ese comentario sea de una mujer”.

A la defensa se sumó Beibi Benítez, quien lanzó un mensaje claro y positivo para su compañera. “Te ves guapísima, echando tiros”, comentó sobre Joanna.

¿Cómo respondió Joanna Vega- Biestro a la crítica por usar minifalda?

Lejos de molestarse, Joanna Vega Biestro, quien hace poco lloró al recordar la ausencia de su padre, reaccionó con humor y seguridad: hizo un gesto sensual para presumir aún más sus piernas, lo que desató chiflidos y aplausos dentro del foro, dejando claro que no permitiría que un comentario negativo afectara su actitud.

Ante el reclamo de Mauricio Mancera, Joanna tomó la palabra y respondió de manera directa y sin filtros.

“Lo peor es que comentan sin acta de nacimiento y sin foto. Te reto, mana, a ver, mándame una foto y nos comparamos; la que puede, puede”, expresó tajante, provocando risas y apoyo entre sus compañeros de “Sale el sol”.

¿Quién es Joanna Vega- Biestro, conductora de Sale el sol?

Joanna Vega-Biestro es una periodista y conductora mexicana con una amplia trayectoria en televisión. Nació el 3 de mayo de 1980 en la Ciudad de México y es egresada del Centro de Estudios de la Comunicación.

Inició su carrera en 1999 en el programa “La Botana”, y más adelante formó parte de espacios como Televisa espectáculos, “Tras la verdad” y “Primero noticias”.

También incursionó en TV Azteca al participar en el programa culinario “¿Qué hay de comer?”. Actualmente es una de las conductoras del matutino “Sale el Sol” en Imagen Televisión.

En el ámbito personal, está casada desde hace más de diez años con Roberto Puig. Es madre de una pequeña, quien nació en 2021 luego de un proceso de fertilización in vitro, al que recurrió debido a que la conductora padece endometriosis.

