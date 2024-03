Ginny Hoffman arremete contra Joanna Vega-Biestro tras cuestionar el caso de Héctor ‘N’

La mañana de este viernes 15 de marzo comenzó la audiencia de Héctor ‘N’, en la cual le volverán a dar sentencia respecto a la acusación que hizo en su contra su hija, Alexa Hoffman.

Debido a esta situación, en los últimos días han salido algunos videos a la luz que habrían sido presentados como pruebas en el caso que llevó a la cárcel a Héctor ‘N’ desde hace alrededor de tres años. Sin duda, este caso ha sido analizado por varios periodistas, quienes han cuestionado dichas pruebas y la forma en que se han expuesto en los medios de comunicación.

Una de ellas fue Joanna Vega-Biestro, quien actualmente se encuentra al frente de la sección de espectáculos del programa ‘Sale el Sol’, junto a Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado.

Hace unos días, Joanna puso en duda el por qué ahora Alexa decidió mostrar los videos en los que supuestamente su padre tuvo conductas indebidas cuando ella tenía 12 años y la forma de actuar de su madre, Ginny Hoffman, en el caso de su expareja, Héctor N.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

Joanna Vega-Biestro cuestiona el caso Héctor ‘N’

La mañana de este viernes 15 de marzo se ha visto envuelta en la incertidumbre pues los medios de comunicación estamos en la espera de conocer cual será la resolución y la nueva sentencia del actor.

Debido a esta situación, Joanna ocupó unos minutos al aire para responderle a Ginny Hoffman. La conductora aseguró que le había llegado un mensaje de la madre de Alexa Hoffman.

“Me quiero tomar unos segunditos para responderle un mensaje a Ginny Hoffman que amablemente nos envió, en el que dice que a Ana (María Alvarado) y a mí nos daba pena y risa, porque comentamos que su hija (Alexa), (porque) se exponía al mostrar pruebas, que porque no nos quedábamos tranquilas con que ella (Alexa) nos está comprobando la verdad”. Joanna Vega-Biestro

Arath de la Torre le dio la razón a Joanna Vega-Biestro y asegura que no debió haberla confrontado / Instagram: @vegabiestro

Joanna Vega-Biestro aseguró que este caso está muy manoseado, ya que hay muchas irregularidades en la situación de Héctor ‘N’.

Joanna Vega-Biestro “Ginny, te lo respondo a ti, yo, Joanna Vega-Biestro, a nivel personal, porque yo a Alexa siempre la he tratado como víctima. Este caso está tan manoseado que no sé si es su papá (Héctor N) o el tuyo, no lo sé”.

“Yo no tengo la respuesta y siempre me lo he cuestionado porque como hemos dicho, es nuestro trabajo. La detención del señor se dio con policías vestidos de civiles, la fiscalía con sus peritos decían que no existía el abuso, el primer abogado se sale. Entonces, nosotros lo que hacemos es preguntar y tratar de armar un caso que está por demás manoseado”. Joanna Vega-Biestro

La conductora aseguró que Alexa Hoffman se revictimizó al hacer públicos los videos en los que su padre tiene supuestas actitudes indebidas con su hija.

“Efectivamente, a mí no me checa que Alexa diera estas pruebas, porque ella se está revictimizando sola. Además, cuando un proceso continúa, como ya lo dijo la abogada. Yo te pregunto a ti, Ginny, que además de que me lo he cuestionado siempre, si tú sabías desde que Alexa tenía 12 años, ¿por qué no hiciste nada?, Porque tú dijiste: ‘Yo me esperé hasta que ella estuviera lista’. Ella no iba a estar lista, era una menor de edad, si es que eso ocurrió, pero tú como su mamá, sí eso lo cuestionó”. Joanna Vega-Biestro

“No es un caso que a mí me de risa, no me da risa, pero es un caso tan manoseado que ojalá en algún momento podamos tener todas las cartas sobre la mesa, para poder ver verdaderamente qué pasó y enjuiciar, a nosotros no nos toca, nos toca informar”.

Ginny Hoffman le responde en redes sociales a Joanna Vega-Biestro

Ginny Hoffman ocupó su cuenta de Instagram para realizar unas aclaraciones respecto a las pruebas que su hija Alexa filtró a los medios de comunicación.

“Querida Joanna: Te aclaro todas tus dudas con mucho gusto. Primero te pido que chequees muy bien el video de la detención, los policías de investigación van vestidos de civiles y no con uniforme, si tienes un abogado pregúntale, por favor, que te explique el porqué; en el video se muestra claramente como le muestran una identificación al imputado y le dan la orden de aprehensión, la cuál él tira al piso y se la vuelven a dar. Ojalá saque nuevamente ese video”. Ginny Hoffman

Ginny Hoffman y Alexa Parra, en agosto de 2020, durante una conferencia de prensa que ofreció por el caso en contra de Hector N por abuso sexual en agravio de su hija. / Classos

Ginny también aclaró que el supuesto abuso sucedió cuando Alexa tenía 12 años, pero ella se enteró mucho tiempo después y por eso no hizo nada antes.

Ginny Hoffman “Yo no me enteré cuando Alexa tenía 12 años, ella dejó de ver a su papá a los 14 y no me dijo el porqué hasta años más adelante. El licenciado Beceiro no dejó el caso, Alexa lo revocó y eso está comprobado en la fiscalía; incluso ellos hicieron un escándalo en la fiscalía cuando no se les avisó de la revocación; y ustedes pueden investigar eso como periodistas, tienen cómo hacerlo”.

Finalmente, Ginny Hoffman mencionó que su hija decidió mostrar estos videos debido a los múltiples cuestionamientos por parte de los medios de comunicación. Además de que le mandó un fuerte mensaje a Joanna Vega-Biestro.

Ginny Hoffman “¿Por qué Alexa decide mostrar algunas pruebas? ¡¡¡Que no son las más fuertes!!! porque ustedes no han dejado de atacar y dudar de ella, y es por eso que desgraciadamente ella decide hacerlo sin tener necesidad de mostrarlo porque todo está demostrado donde tiene que ser, que son las autoridades.

“Que como mamá he cometido muchos errores, lo acepto totalmente, pero que por eso duden de lo que mi hija vivió NO. Tú eres madre, y de una niña, y deseo de verdad de corazón que nunca tengas que vivir y soportar algo así, porque como mamás no somos perfectas y nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación tan terrible… se te cierra el mundo”.

