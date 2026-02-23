Conductor de ‘Sale el sol’ quedó atrapado en los bloqueos de Jalisco; así fue como lo vivió: VIDEO

La muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, identificado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dado mucho de qué hablar. El hecho ocurrió durante el pasado fin de semana. A través de redes sociales, muchos ciudadanos han mostrado cómo vivieron estos momentos. Entre aquellos que han hablado de su terrible experiencia está un conductor de ‘Sale el sol’, quien narró haber quedado en medio de un enfrentamiento armado en dicho estado. Esto fue lo que le pasó.

Conductores de Sale el sol / Redes sociales

Te recomendamos: Tras caída del Mencho, Vanessa Labios 4K queda atrapada en Guadalajara, sale a las calles y desata preocupación

¿Por qué hubo bloqueos en Jalisco el pasado 22 de febrero?

El 22 de febrero, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) informó que se había llevado a cabo un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que se logró la detención de varios miembros del CJNG y del propio ‘Mencho’.

En algún punto, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”, dejando un saldo de “cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

Una de las víctimas fatales fue Rubén ‘N’: “Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, se lee.

Esto provocó bloqueos en Jalisco, así como en al menos 10 estados del país, lo que ha causado mucho pánico entre la población. Y es que, a través de redes sociales, se han filtrado supuestas imágenes de incendios y disturbios. Sin embargo, se ha podido corroborar que muchas de las imágenes son faltas.

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo apoya a ‘el Mencho’? Tras opinión sobre bloqueos en Jalisco, dice: “Imbéciles moralistas”

¿Qué conductor de ‘Sale el sol’ quedó en medio de un enfrentamiento armado en Jalisco?

Durante la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’, Beibi Benítez, uno de los presentadores, contó que había quedado en medio de un enfrentamiento armado en Jalisco, el pasado 22 de febrero. Relató que un día antes dio un show en Jalisco y se hospedó en un hotel para irse a Aguascalientes el domingo.

Justo cuando estaba por irse, le avisaron que el acceso al aeropuerto era “complicado”. Al saber esto, decidió irse por carretera. Todo parecía ir bien cuando, en algún punto, vieron un bloqueo en el camino y, poco después, detonaciones de arma.

“Hoy estoy más tranquilo, pero ayer sí estaba bastante asustado. Cuando íbamos saliendo del hotel, empezaron a llegar alertas de que era muy complicado acceder al aeropuerto; era la única información que estaba llegando. “En la carretera hacia Aguascalientes nos tocó un bloqueo, pero un bloqueo total: no se podía pasar. Ya habían quemado las unidades, pero cuando pasé este bloqueo se escucharon unas detonaciones”. Beibi Benítez

Admitió que sintió mucho pánico en ese momento, principalmente por la histeria colectiva que había a su alrededor, por lo que el principal objetivo fue buscar un refugio seguro.

“Nosotros estábamos abajo de los autos porque ya no podíamos llegar a otro punto; cuando empezaron las detonaciones, la gente empezó a gritar que corriéramos todos. Nos subimos todos a los autos en los que íbamos; hubo gente que empezó a correr hacia las zonas cercanas; el auto empezó a ir en sentido contrario y empezamos a regresar. Nos habían encerrado en un espacio; empezamos a buscar información y alguien de la producción dijo: ‘Tenemos que buscar refugio’”, narró.

¿Cómo fue que Beibi Benítez logró salir del bloqueo en Jalisco?

De acuerdo con el conductor de ‘Sale el sol’, una familia les permitió entrar a su granja y mantenerse resguardados hasta que el peligro pasara. Los dueños del lugar también le dieron alojamiento a otras personas que iban de paso.

“Estuvimos al lado de unas vacas, como 40 minutos o una hora, éramos 10 personas de la producción y aparte empezó a llegar gente, al final éramos como 30 personas”, narró.

Con el paso del tiempo, él y su equipo pudieron trasladarse a la Ciudad de México. Afortunadamente, nadie salió herido. No obstante, describió la experiencia como “difícil de olvidar”.

“Reaccionas conforme a todas las personas encerradas, hay un punto en el que una parte del grupo elige irse (...) pasaron tres camionetas de la Guardia Nacional y nos dijeron: ‘váyanse ahorita’”, resaltó.

Mira: El grupo Línea M denuncia incendio de su camioneta tras bloqueos en Jalisco: “Venían todos nuestros instrumentos”