¿Mauricio Ochmann fue interceptado? Tras caída del Mencho, enciende las alertas sus declaraciones en entrevista

El nombre de Mauricio Ochmann volvió a encender las redes sociales, pero esta vez no por un estreno, romance o alfombra roja. En medio del operativo en Tapalpa, Jalisco donde se dio a conocer la muerte de Nemesio Oseguera ‘el Mencho’, internautas desempolvaron una entrevista que el actor concedió hace tiempo y que hoy volvió a causar revuelo.

Te explicamos qué dijo, por qué pasó y cómo el tema se reactivó con el golpe al CJNG.

Mauricio Ochmann

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre su encuentro con el crimen organizado?

El material corresponde a una charla que el actor Mauricio Ochmann, sostuvo en el canal de YouTube de Yordi Rosado en 2022, donde habló sin filtros sobre su carrera, su vida personal y algunos episodios que lo marcaron profundamente.

Durante la conversación, Mauricio Ochmann recordó que el fenómeno generado por su participación en El señor de los cielos cambió por completo su vida profesional. Su interpretación fue tan contundente que el personaje no solo se convirtió en uno de los favoritos del público, sino que terminó protagonizando su propia serie.

Pero el éxito también trajo situaciones inesperadas. El actor narró que, en una ocasión, mientras se trasladaba de un evento a otro, vivió un momento que lo dejó helado.

Mauricio Ochmann “Me interceptaron en un carretera, yo creo que el que iba manejando sabía, me estaban llevando a un evento de un lugar a otro, me interceptaron, después de pasar dos o tres retenes me dice: ‘Voy a echar gas’. Era un trayecto de 45 minutos. Se mete a la gasolinera, veo a un cuate que pararon el cuello y sí, llegan y tocan la ventana y me dicen ‘el patrón lo quiere conocer’”.

El momento más tenso del relato llegó cuando el actor describió el instante en que decidió bajar del vehículo.

“Y dije: ‘bueno, pues, ni modo, vamos a conocer al patrón’. Y en ese momento yo te prometo no di más de 25 pasos y de repente siete ocho camionetas, los de a de veras… se baja el patrón –y le dice– ‘Chema’, me da un abrazo. Yo como palmera. Fue como ‘platícanos tú quién eres y tal’. Afortunadamente se portaron muy bien y todo, un abrazo. Yo no sabía quién era”. Tiempo después, el actor investigó quién era aquella persona”.

“De repente googleé y dije: ‘Ah, órale, este cuate, sí está pesado’. Y después veo como a los dos tres meses, veo una noticia donde lo habían matado. Entonces yo digo ‘imagínate que esa disputa se hubiera dado ese día’. Si hay cosas que te cimbran”. Mauricio Ochmann

¿Por qué el personaje de ‘el Chema’ generó tanta controversia en El señor de los cielos?

Más allá de la anécdota, Mauricio Ochmann también reflexionó sobre algo que lo hizo replantearse muchas cosas: la manera en que ciertos personajes pueden influir en la audiencia.

El actor confesó que, aunque interpretar a un narcotraficante representó un reto actoral fascinante, hubo un momento que lo confrontó emocionalmente. Durante encuentros con fans, varios niños le expresaron que querían ser como su personaje.

“Tenía muchísimos fans. ‘Quiero ser como tú’… narco, que para mí como actor fue un juguetote. Pero ahí me cayó el veinte… no sé y la experiencia que tuve con los niños que dije creo que algo estoy haciendo mal y creo que tenemos responsabilidad social. Sí me gusta actuar y yo sé que como actor das diferentes mensajes. El mensaje que estamos mandando está medio torcido, no estamos diciendo: ‘Oye, está cañona esta vida’. Estamos diciendo ‘está cool, el todas mías, el todo se puede’”, aseguró el actor.

Mauricio Ochmann en el señor de los cielos / Redes sociales

¿Por qué resurgió el video de Mauricio Ochmann tras el operativo en Tapalpa contra “El Mencho”?

El domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales ejecutaron una operación de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, líder del CJNG. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo un enfrentamiento; el capo resultó herido y murió durante su traslado aéreo a la CDMX.

Con el país atento y redes inundadas de clips, volvió a circular el fragmento de 2022 donde Ochmann cuenta cómo lo interceptaron por “el Chema”.