Mauricio Ochmann confiesa el duro impacto de buscar a su madre biológica: “Tenía 15 años cuando me tuvo”

Mauricio Ochmann es uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión mexicana, famoso por tener una excelente relación con sus hijas.

Sin embargo, a lo largo de los años, el intérprete ha hablado abiertamente sobre su infancia, sus padres adoptivos y el impacto que tuvo crecer sin conocer a sus padres biológicos.

Recientemente, volvió a abrir ese capítulo íntimo al revelar cómo fue el proceso de buscar a su madre biológica y la decisión lo llevó a detenerse antes de dar el siguiente paso.

Mira: Mauricio Ochmann actualiza el estado de salud de Aislinn Derbez, tras ser sometida a cirugía: ¿De qué?

Mauricio Ochmann habla de los incendios en California / Redes sociales

¿Cómo fue la experiencia de Mauricio Ochmann al ser adoptado?

Mauricio Ochmann nació en Washington, Estados Unidos, en 1977. Fue dado en adopción debido a que su madre biológica tenía apenas 15 años cuando quedó embarazada, una decisión que marcó el inicio de una vida distinta a la que muchos podrían imaginar.

El actor fue criado por María y Guillermo Sánchez, una pareja mexicana que residía en Estados Unidos y que se convirtió en su primera familia adoptiva.

Con el paso del tiempo, la relación entre sus padres adoptivos se fracturó y la pareja terminó separándose. Fue entonces cuando Mauricio se mudó a Querétaro junto a su madre, quien más adelante volvió a encontrar el amor con Thomas Ochmann, el segundo padre adoptivo del actor y de quien heredó el apellido con el que hoy es conocido públicamente.

Lejos de una historia idealizada, Ochmann ha sido honesto al señalar que su infancia no fue sencilla. En una entrevista a Onírica Lab, reconoció que atravesó episodios difíciles con una “infancia violenta” y una mamá ausente.

Mira: ¿Mauricio Ochmann acusa a Eugenio Derbez de terminar su matrimonio con Aislinn? Esto sabemos

Mauricio Ochmann confiesa el momento más duro de su vida al buscar a su madre biológica. / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre su madre biológica?

Durante una charla en el canal de YouTube Onírica Lab, Mauricio Ochmman ya había hablado sin filtros sobre su historia personal.

“Soy adoptado, no conozco a mis papás biológicos, nunca los conocí. Soy adoptado dos veces por parte de papá. Tuve una infancia muy violenta y una mamá adoptiva muy ausente”, confesó en aquel momento.

Sin embargo, fue recientemente en el programa “Montse & Joe” donde reveló detalles más profundos sobre la vez que intentó buscar a su madre biológica. Todo surgió cuando Yolanda Andrade le preguntó si alguna vez se había cuestionado cómo sería ella físicamente.

“Lo único que tengo de información es que ella tenía 15 años, él tenía 16 años, ella era americana de tez blanca, pelo negro y ojos azules, pero de chiquito yo fantaseaba y me la imaginaba como una Jennifer Connelly”, relató entre risas y nostalgia.

Mira: ¿Mauricio Ochmann en contra de programa de los Derbez? Asegura que realities: “Son falsos y ni es realidad”

¿Nuevo romance? Mauricio Ochmann es captado con misteriosa mujer. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Mauricio Ochmann no logró encontrar a su madre biológica y qué logró saber de ella?

Mauricio Ochmann explicó que fue a los 17 años cuando decidió iniciar la búsqueda de su madre biológica: “La verdad sí la llegué a buscar cuando tenía 17 años, hablé a la agencia y todo y me dijeron que no había registro de que me hubiera buscado”, contó.

Aunque la agencia le ofreció iniciar un proceso para contactarla y notificarle que él estaba interesado en conocerla, el actor vivió un momento de profunda reflexión.

“Me mandaron todo el papeleo. En ese momento me cayó el 20 de que si ella no me había buscado por algo será”, confesó.

Finalmente, decidió no avanzar: “En la agencia queda el registro de que yo la intenté buscar y supongo que si ella quisiera, ahí está ese registro… Pasé por ese tren de pensamientos hasta que dije: como haya sido, no quiero llegar a mover el tablero”, concluyó.

Mira: Mauricio Ochmann es visto con una mujer en plena premiere: ¿Nueva conquista del actor o algo más?