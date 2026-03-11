Mauricio Ochmann de luto: Anuncia muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Me sacudió”

Mauricio Ochmann vuelve a vestirse de luto. A casi cuatro meses desde la muerte de su exsuegra, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, se despide de un ser querido. A través de redes sociales, le dedicó unas emotivas palabras de despedida.

Mauricio Ochmann / Redes sociales

¿Qué ser querido de Mauricio Ochmann murió?

Fue a través de Instagram que Mauricio Ochmann dio a conocer que un ser querido murió el pasado 10 de marzo. No mencionó la identidad del hoy occiso o cómo habría perdido la vida, y solo se limitó a escribir una dedicatoria en la que se deja ver el gran dolor que siente por su pérdida.

“Hoy se nos fue un alma al cielo y me sacudió; tenemos una vida, hagan lo que amen porque nos vamos” Mauricio Ochmann

A raíz de la falta de detalles, muchos empezaron a teorizar que el actor estaba de luto por un familiar o amigo muy cercano. Pese a todo, los fans no dudaron en solidarizarse con él y desearle todo lo mejor en estos momentos difíciles.

Cabe mencionar que Ochmann ya lidió con el fallecimiento de su padre adoptivo, Guillermo Sánchez. En 2020, Mauricio dio la triste noticia y, en cada aniversario, suele recordar a Sánchez con mucho cariño. Hasta ahora, el histrión no ha dado detalles sobre el deceso de su papá y solo se sabe que fue incinerado en su momento.

Como se sabe, el ex de Aislinn Derbez fue adoptado por Guillermo Sánchez y María. Si bien se divorciaron en su momento y ella se volvió a casar con Thomas Ochmann, de quien Mauricio lleva el apellido, nunca olvidó a Sánchez y lo recuerda en momentos especiales.

Mauricio Ochmann / Redes sociales

¿Qué opina Mauricio Ochmann sobre la muerte?

En diversas ocasiones, Mauricio Ochmann ha expresado que, para él, la muerte es un “proceso natural” de la vida. De hecho, en su momento contó cómo le explicó a su hija la muerte de su abuela materna, suscitada en noviembre de 2025.

“Pues sí, siempre una pérdida es dolorosa y pues ahí estuvimos en el proceso, apoyándola en todo. La verdad es que yo tengo una relación con la muerte bastante sana y bastante desapegada, y eso es un paso más de la vida. Así como celebramos los nacimientos, pues también las despedidas, ¿no?”, manifestó.

Además de enseñarle a su pequeña a tener una relación “sana” con la muerte, apoyó a su expareja, Aislinn Derbez, en esa etapa tan dura de su vida. Reiteró que siempre trató de acompañarla y solidarizarse con ella.

Aislinn y Mauricio se vieron hace unos días para celebrar el cumpleaños de su hija. A través de redes sociales, la hija de Eugenio Derbez compartió una serie de fotografías del festejo.

“Aún no superamos la fiesta de ensueño de Kai porque hay momentos que quisiéramos congelar en el tiempo y ese día fue uno de ellos, y porque verla crecer es lo más hermoso y lo más intenso al mismo tiempo. Ojalá el tiempo pasara más lento cuando se trata de los hij@s”, externó Aislinn.

Mauricio Ochmann / Redes sociales

¿Quién es Mauricio Ochmann?

Mauricio Ochmann

Nació el 16 de noviembre de 1977 en Washington D. C., Estados Unidos.

Actualmente tiene 48 años.

Fue adoptado cuando era niño. Tras el divorcio de sus padres, él, su mamá y su nuevo esposo se mudaron a México.

Su debut artístico fue en 1998, con la novela ‘Azul tequila’.

Ha estado en telenovelas y películas como ‘Victoria’, “El Chema’ y ‘Hazlo como hombre’, entre otras.

Tiene dos hijos.

