Muere querido cantante considerado “promesa de la música latina urbana” tras trágico accidente; ¿quién fue?

El mundo de la música urbana se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un cantante que comenzaba a consolidar su carrera en el género. El artista, de 30 años, falleció luego de sufrir un fuerte accidente, según las primeras versiones que se han difundido. Te decimos de quién se trata.

¿Qué famoso artista urbano murió en un accidente recientemente?

La confirmación de la muerte del cantante urbano, Zalek, llegó mediante un mensaje publicado por su mánager, quien destacó el talento y la pasión que el artista había demostrado a lo largo de su carrera.

“ Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música ”, escribió Alejandro Hernández, su mánager.

Tras el anuncio, fanáticos y colegas del género urbano comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales. Algunos recordando también que el intérprete ya tenían fans en nuestro país.

Hace un año, la cuenta de Instagram “todopuebla”, señaló que la canción “Ay amor”, de Zalek, se había colocado en el número uno en las listas de Monitor Latino México, dejando claro que su popularidad iba en un ascenso meteórico.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante Zalek?

El cantante colombiano Zalek murió el 10 de marzo de 2026 luego de verse involucrado en un accidente de motocicleta en Medellín, Colombia. Según reportes iniciales de medios locales, el artista, de 30 años, se desplazaba en su moto cuando ocurrió el siniestro vial.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la forma exacta en que sucedió la tragedia que terminó con la vida del intérprete.

Un detalle que también llamó la atención de sus seguidores es que el intérprete había estado activo en sus redes sociales horas antes del incidente, donde compartió publicaciones relacionadas con su música, entre ellas algunos contenidos de ensayos vocales.

¿Quién fue Zalek y cuáles son sus canciones más conocidas?

Zalek nació en Barranquilla, Colombia, y desde joven mostró interés por la música. Con el paso de los años comenzó a experimentar con el género urbano.

A través de plataformas digitales, especialmente Spotify, el artista empezó a ganar visibilidad gracias a varios sencillos que poco a poco sumaron miles, y hasta millones de reproducciones.

Entre sus canciones más populares se encuentran:

“Party coquette”, que supera los 2.8 millones de reproducciones,

“Ay, amor”, con más de 10 millones en YouTube, así como,

“Azoleo”, que rebasa las 280 mil reproducciones.

