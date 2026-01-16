Victoria Ruffo confiesa cómo besa Mauricio Ochmann… y él ya reaccionó: ¿Besos y recuerdos?

Mauricio Ochmann reaccionó a las declaraciones que Victoria Ruffo hizo recientemente sobre los besos que compartieron en una telenovela. El actor fue cuestionado al respecto y respondió a los comentarios de su colega, retomando un recuerdo profesional de su trabajo en la pantalla chica y aclarando su postura ante lo dicho por la actriz.

No te pierdas: ¿Alessandra Rosaldo harta de Victoria Ruffo? Eugenio Derbez lanza respuesta a la actriz: “Quiere reflectores”

Tras hablar de besos con Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann da su versión. / Foto: Redes sociales

¿Dónde trabajaron juntos Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo?

Mauricio Ochmann y Victoria Ruffo compartieron créditos en la telenovela Victoria, una historia centrada en una mujer de 50 años que enfrenta una crisis personal al descubrir la infidelidad de su esposo con una mujer 20 años menor. A partir de ese momento, la trama sigue el proceso de la protagonista para reconstruirse y replantear su vida, en un contexto marcado por los cambios emocionales y familiares que atraviesa.

En la producción, Mauricio Ochmann interpretó a un hombre de 34 años que se cruza en el camino del personaje de Victoria Ruffo y desarrolla una relación sentimental con ella. A lo largo de la historia, su personaje busca demostrarle que la edad no es un límite para volver a enamorarse ni para iniciar una nueva etapa, convirtiéndose en un apoyo importante dentro del relato.

La cercanía entre ambos personajes quedó reflejada en diversas escenas románticas que incluyeron varios besos, los cuales formaron parte del desarrollo natural de la historia. Estas secuencias se integraron a la narrativa de la telenovela como un elemento clave para mostrar la evolución del vínculo entre los protagonistas y el mensaje central de la producción.

No te pierdas: Victoria Ruffo se sincera y lanza duro dardo a Eugenio Derbez ¿hizo fuerte revelación sobre su relación?

Mauricio Ochmann habló tras los comentarios de Victoria Ruffo sobre los besos que se dieron en Victoria. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre los besos de Mauricio Ochmann?

Victoria Ruffo habló sobre su experiencia al compartir escenas románticas con Mauricio Ochmann durante una entrevista en el pódcast Mixologando, conducido por su hijo José Eduardo Derbez. La actriz recordó su participación en la telenovela Victoria y cómo fue construir en pantalla una historia de amor que llamó la atención del público por la diferencia de edad entre los personajes.

Durante la charla, Ruffo se refirió directamente a las escenas de besos que tuvo con Ochmann. La actriz explicó que el trabajo frente a cámaras fluyó sin complicaciones y destacó la buena relación profesional que mantuvieron durante las grabaciones.

“Besa bien, pero aparte me cae re’ bien”, destacó la actriz de telenovelas como parte del recuento que hizo sobre su paso por la telenovela.

No te pierdas: Victoria Ruffo, tras rumores de separación, se pone en aprietos por misteriosa llamada ¿era Omar Fayad?

Mauricio Ochmann habló luego de que Victoria Ruffo recordara los besos que compartieron en pantalla. / Foto: Redes sociales

¿Qué le respondió Mauricio Ochmann a Victoria Ruffo?

Mauricio Ochmann reaccionó a las declaraciones que Victoria Ruffo hizo sobre él y no evitó referirse con afecto a la experiencia que compartieron durante la telenovela Victoria. El actor retomó el tema al ser cuestionado por la prensa y recordó el ambiente de trabajo que se vivió en el proyecto, el cual reunió a ambos en una historia que generó conversación por la dinámica entre sus personajes.

Al hablar de Ruffo, Ochmann destacó la relación profesional que mantuvieron y el significado que tuvo coincidir con ella en la pantalla. “La quiero mucho, es una gran compañera. Vean ‘Victoria’, esa telenovela estuvo bien bonita. La pasamos increíble. Ah, qué linda, no pues es un honor”, comentó.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en torno a este intercambio es el vínculo personal que existe fuera de la ficción. Mauricio Ochmann estuvo casado con Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, quién a su vez es el padre de José Eduardo Derbez, hijo Victoria Ruffo.

No te pierdas: Eugenio Derbez le dice adiós a las peleas con Victoria Ruffo; envía contundente mensaje tras críticas