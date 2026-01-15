¿Alessandra Rosaldo harta de Victoria Ruffo? Eugenio Derbez lanza respuesta a la actriz: “Quiere reflectores”

La polémica entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo volvió a encenderse. Aunque el comediante había asegurado en el pasado que el tema estaba cerrado, las recientes declaraciones de la actriz de telenovelas lo llevaron a romper el silencio, esta vez con un mensaje contundente: su esposa, Alessandra Rosaldo, ya está cansada del tema. ¿Qué dijo exactamente el actor? Te contamos todos los detalles.

Victoria Ruffo se pronuncia a los rumores de separación de Eugenio Derbez / IG: @ederbez / @victoriaruffo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez y su papel como padre?

En una charla con Mara Patricia Castañeda, Victoria Ruffo aseguró que Eugenio Derbez estuvo ausente como padre y tuvo poca continuidad en su rol paterno, y eso fue lo que originó el conflicto entre ambos.

“Yo a mi hijo nunca le hablé mal de su papá, mi bronca era que no estuvo con su hijo. Eugenio aparecía una vez al año… lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces. yo no quería eso, quería que estuviera presente con su hijo.

Según mi punto de vista, aparecer y desaparecer, era desbalancear todo”, señaló Victoria.

Ruffo comentó que para su hijo era muy duro en lo emocional verlo convivir con su padre y después enfrentarse nuevamente a su partida: “ Cuando llegaba, mi hijo se desbalanceaba totalmente y me parecía pésimo para él ”, añadió

Fue aquí que inició la polémica que posteriormente fue debatida en redes sociales, pues la actriz aseguró que Eugenio Derbez no quería ser padre:

Eugenio se dedicó más a trabajar y siempre lo he dicho: él no quería ser papá… me sorprende que ahora está con la pequeña pero con los otros no, ahora es un excelente amigo de sus hijos, amigo, porque ya no hay que cambiar pañales ni llevarlos al doctor. Victoria Ruffo

Y aunque el tema parecía quedar hasta ahí, una reciente declaración de Eugenio Derbez volvió a levantar la polémica. ¿Qué fue lo que dijo?

Victoria Ruffo dice que no sabe qué le vio a Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo harta de Victoria Ruffo? Eugenio Derbez responde a las “acusaciones”

Eugenio Derbez, famoso comediante, dejó claro que su principal razón para no profundizar más en el conflicto es el respeto a su familia actual. Según el actor, Alessandra Rosaldo está completamente cansada de que el tema con Victoria Ruffo resurja una y otra vez en los medios.

“ Yo dije que el asunto se había muerto y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, a mi nieta y a José Eduardo, tal como dije ya no voy a decir nada ”, expresó Derbez.

El actor subrayó que, más allá del pasado, hoy su prioridad es la estabilidad emocional de su entorno cercano, especialmente la de su hijo José Eduardo Derbez y su nieta. Aseguró que seguir reviviendo la pelea mediática solo genera desgaste innecesario y no aporta nada positivo.

Sin mencionar directamente el nombre de Victoria Ruffo en un inicio, Eugenio Derbez insinuó que las declaraciones de la actriz tienen como único objetivo atraer atención mediática.

“ Si quiere reflectores, hay mucho de qué hablar de otras cosas . Que la contraten, había cosas simpáticas, cosas interesantes…”, dijo entre risas.

El comediante agregó que tiene “muchísimo” que decir sobre el tema, pero decidió guardar silencio por respeto a su familia. Incluso pidió a los medios que enfocaran su atención en Ruffo y no en él.

¿Cómo fue la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La historia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha estado marcada por la controversia. Ambos se conocieron en 1989 durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María, donde iniciaron una relación sentimental de la que nació su hijo, José Eduardo Derbez.

El romance terminó a mediados de la década de los noventa, envuelto en una separación que acaparó la atención mediática, especialmente por los conflictos legales relacionados con la custodia del menor, la cual fue otorgada a Victoria Ruffo.

Pese a los años de distanciamiento y las diferencias entre ambos, el nacimiento de su nieta, hija de José Eduardo, propició un reencuentro en un hospital después de más de dos décadas sin verse. De acuerdo con ambos actores, el momento transcurrió de manera amable y con respeto mutuo.

