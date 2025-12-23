Victoria Ruffo promete nunca revelar la verdad sobre su boda con Eugenio Derbez, ‘el Innombrable’ ¿por miedo?

Victoria Ruffo lo volvió a hacer. Sin necesidad de confirmar ni desmentir, la actriz reavivó uno de los misterios más comentados de su vida personal: la famosa y polémica supuesta boda con Eugenio Derbez. Con declaraciones cargadas de ironía, misterio y una pizca de advertencia, la protagonista de telenovelas dejó claro que hay verdades que, al menos por ahora, no está dispuesta a contar.

En entrevistas recientes, la llamada Queen de las telenovelas confesó que el capítulo más polémico de su relación con el comediante podría quedarse guardado para siempre… o salir a la luz solo cuando ella ya no esté. Y aunque habló con humor, hubo frases que dejaron a más de uno con la ceja levantada y muchas preguntas en el aire.

Victoria Ruffo dice que no sabe qué le vio a Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Victoria Ruffo confirma o niega su supuesta boda con Eugenio Derbez?

Durante una charla con medios como De primera mano, Victoria Ruffo fue directa al decir que nunca aclarará si realmente se casó o no con Eugenio Derbez. Lejos de querer cerrar el tema, decidió blindarlo con un sello de secreto absoluto.

“Me vieron la cara ‘what’, pero eso no lo sabrán nunca si es verdad o mentira. Hasta que me muera”, declaró la actriz, dejando claro que la duda seguirá viva.

Y por si quedaba alguna esperanza de que algún día lo contara, fue todavía más contundente:

“Nunca (lo revelaré). No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba”. Victoria Ruffo

Victoria Ruffo / IG: @victoriaruffo

¿Por qué Victoria Ruffo dice que la verdad podría salir solo después de su muerte?

Victoria Ruffo reveló que su hermana Gabriela está escribiendo un libro sobre su vida, y que ahí podrían aparecer detalles inéditos de esta polémica relación. Sin embargo, dejó claro que ese libro no verá la luz mientras ella esté viva.

“Lo está escribiendo mi hermana Gabriela, pero ya que salga cuando me muera porque no sé qué pueda pasarme”, dijo entre risas, aunque la frase no pasó desapercibida.

Lo cierto es que Victoria Ruffo dejó entrever que hay razones de peso para guardar silencio y que no se trata solo de un simple recuerdo del pasado.

¿Qué se sabe realmente de la polémica boda falsa de Victoria Ruffo y Derbez?

El episodio ocurrió hace más de 20 años y, desde entonces, ha sido tema recurrente en entrevistas, especiales y debates del espectáculo.

Por un lado, Eugenio Derbez ha sostenido públicamente que nunca hubo una boda real. Según su versión, todo fue una fiesta temática, organizada como sorpresa, donde ambos se vistieron de novios y se entregó un anillo de compromiso, pero sin ningún valor legal.

El comediante ha explicado que se trató de una broma entre amigos, una celebración distinta, y que Victoria Ruffo sabía perfectamente que no era una boda verdadera.

Sin embargo, la actriz, madre de José Eduardo, declaró hace años que aquella ceremonia fue una boda falsa, insinuando que ella habría sido engañada. Desde entonces, el tema quedó marcado como uno de los episodios más polémicos de su relación.

¿Por qué Victoria Ruffo llama “el innombrable” a Eugenio Derbez?

Durante la entrevista, Victoria Ruffo evitó mencionar el nombre de su expareja y optó por llamarlo “el innombrable” ¡así sin más!

“Yo tampoco voy a dar declaraciones, no voy a nombrarlo nunca más, ahora va a ser el innombrable”, dijo entre risas. Incluso bromeó con que, si los reporteros querían preguntar, solo dijeran “el innombrable”.

Aun así, la actriz también dejó claro que no existe un conflicto actual. Reconoció que su relación ocurrió hace más de 33 años y que ambos comparten un vínculo inquebrantable: su hijo.

“Finalmente tenemos un vínculo que es muy importante y que nunca se va a perder, que es José Eduardo, y ya los malos momentos ya pasaron, es cotorreo y reírse de uno mismo”. Victoria Ruffo