Alessandra Rosaldo, tras críticas a su hija, habla de su futuro ¿La alejará del ojo público?

La actriz y cantante Alessandra Rosaldo habló sobre el futuro de su hija y aclaró si existe la posibilidad de que la menor de edad debute en la actuación, una pregunta que surge de manera constante por el peso del apellido y la trayectoria de su papá Eugenio Derbez en el entretenimiento, ¿será la más pequeña de la familia llegará en algún momento al mundo artístico o si tomará un camino distinto? Te contamos los detalles.

Alessandra Rosaldo confiesa si su hija debutará en la pantalla chica. / Foto: Redes sociales

¿Por qué atacaron a la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Recientemente la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video publicado por Vadhir Derbez en su canal de YouTube. En la grabación, Vadhir interpreta la canción “Golden” junto a su hermana menor, mostrando un momento musical que forma parte de una dinámica que el cantante ha compartido en otras ocasiones al incluirla en distintos contenidos.

El video acumuló miles de reproducciones en poco tiempo y generó una amplia conversación entre los usuarios. Mientras algunos comentarios se enfocaron en la colaboración entre hermanos, otros se dirigieron directamente a la menor, lo que provocó reacciones de personas que recordaron que se trata de una niña y cuestionaron el tono de ciertos mensajes.

Alessandra Rosaldo habló sobre el futuro de su hija. / Foto: Redes sociales

¿La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo debutará en la televisión?

Alessandra Rosaldo habló sobre el rumbo que podría tomar su hija en el futuro y compartió cómo desde pequeña ha mostrado intereses claros ligados al ámbito artístico. En entrevista con el programa matutino Hoy, la cantante explicó que no se trata de una expectativa personal, sino de una inclinación que la menor ha ido manifestando de manera espontánea.

Rosaldo señaló que su hija disfruta distintas disciplinas relacionadas con la música y el movimiento, lo que ha fortalecido su vínculo con algunos miembros de la familia. “Que si es mi sueño que lo sea, no, pero yo siento que ella va a buscar ese camino. Le encanta bailar, cantar, la música le fascina; de hecho eso es mucho de lo que los une a Vadhir y a ella, esa pasión por la música, el canto y el baile”, compartió.

Finalmente la cantante agregó que también percibe en su hija interés por la actuación, una faceta que podría explorar más adelante. “También le veo que trae la vena de la actuación, cien por ciento”, dijo, dejando claro que, por ahora, el acompañamiento familiar será clave en cualquier decisión que la menor de edad tome sobre su futuro.

La hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, ¿rumbo a la TV? / Foto: Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo regresará a la actuación?

Alessandra Rosaldo habló sobre la posibilidad de retomar su faceta como actriz y compartió que es una idea que ha estado presente en su vida profesional. La cantante explicó que, aunque su carrera ha estado enfocada en la música, la actuación sigue siendo un espacio al que le gustaría volver después de varios años de ausencia.

“Me encantaría regresar a la actuación, ese es como uno de los, no quiero decir objetivos, pero sí uno de los pendientes que tengo por cumplir. Hace mucho que no actúo y me encanta”, comentó Rosaldo al referirse a esa etapa que busca retomar.

Finalmente la intérprete dejó abierta la posibilidad de que este regreso pueda concretarse en un futuro cercano. “Ojalá que pronto se dé”, añadió, dejando claro que mantiene el interés por volver a los foros y explorar nuevamente su trabajo frente a las cámaras.

