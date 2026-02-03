Lucila Mariscal revela que vendió todo para irse a vivir a La casa del actor: ¿Qué la orilló a tomar esta decisión?

Lucila Mariscal reveló que vendió y regaló todas sus pertenencias para irse a vivir a La casa del actor, ¿qué la orilló a tomar esta decisión? Aquí te contamos todos los detalles sobre lo que dijo la reconocida actriz.

Lucila Mariscal habla de la decisión que la llevó a vender todo y mudarse a La casa del actor. / Foto: Redes sociales

¿Por que Lucila Mariscal está en La casa del actor?

Lucila Mariscal llegó a La casa del actor, luego de que reveló a TVNotas que, si llegara el momento de considerar su retiro, lo haría con la intención de no ser una carga para su familia. La actriz comentó que su opción sería irse a la casa de retiro, donde podría vivir rodeada de colegas y amigos.

“Yo aquí me la paso bien porque aparte de que encontré una forma de hacer algo de provecho que le gusta mucho a Dios que es ver por los ancianitos, los amo, y llegó un momento en que sí me cansé y dije ‘Qué barbaridad, tengo muchos gastos, estoy muy cansada, se me ha alejado mucho el trabajo'", dijo la reconocida actriz durante una entrevista con el programa matutino Sale el sol.

Actualmente Lucila Mariscal detalló que las cuidadoras de La casa del actor se encargan de ella y que “me han tomado mucho cariño”.

Lucila Mariscal comparte su experiencia al vender todas sus pertenencias para iniciar una nueva vida en La casa del actor. / Foto: Redes sociales

Lucila Mariscal vendió todo para llegar a La casa del actor

Lucila Mariscal reveló que vendió y regaló sus pertenencias para irse a vivir a La casa del actor, pues ya no las necesitaba. Además, relató que toma terapia porque “todos la necesitamos” y que “todo el personal me trata con mucho cariño”.

“Unos los doné y otros los vendí, todos mis trastes y todo eso también, unos los vendí y otros los regalé, ¿para qué los necesito? Aquí tengo todo”, destacó Mariscal al relatar.

Finalmente detalló que el trabajo es como una vitamina para ella, así que pidió que no la descarten de próximos proyectos porque aún no quiere retirarse de la actuación.

“Es como una vitamina (el trabajo). Yo no quiero (retirarme). Pidan por mí, por mi salud, mi bienestar y porque me den trabajo”, puntualizó Lucila Mariscal en su reaparición pública desde La casa del actor, su nuevo hogar.

Lucila Mariscal revela cómo tomó la decisión de vender todo y comenzar una nueva etapa en La casa del actor. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació el 18 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Es actriz, compositora, cantante y comediante, con una trayectoria que supera los 50 años en el medio artístico. Inició su carrera a finales de la década de 1960 y desde 1969 ha trabajado tanto en la actuación como en la dirección teatral. Es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) y ha desarrollado su carrera en cine, televisión y teatro.

A lo largo de su trayectoria, Lucila Mariscal es conocida por el público por su personaje Lencha, al que interpretó durante décadas en distintos escenarios. Su trabajo en teatro le valió reconocimientos, entre ellos el premio a mejor actriz dramática en 1979 por la obra Muertos sin sepultura. Con su trabajo escénico, se presentó en recintos internacionales como el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidis, y el Moulin Rouge en París, Francia.

En 2009, Mariscal se alejó de los escenarios tras atravesar una depresión derivada de la desaparición de su hijo, Andrei Alexis Hernández Mariscal. Años más tarde retomó su actividad artística y en 2019 realizó una gira por México con el personaje de “La princesa Yamilé” en la obra Luminaria, de Emilio Carballido, además de otras puestas en escena y su Show del Moñoñongo, con presentaciones en México y Estados Unidos.

