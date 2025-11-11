Lucila Mariscal lanza desesperado mensaje a los productores ¡Quiere morir actuando! “Prefiero eso”

Lucila Mariscal, a sus 83 años, y con más de 50 de trayectoria, no tiene planes inmediatos de retirarse. Por el contrario, le encantaría dar su última función y trascender de este mundo arriba de un escenario. “No es una mentalidad, sino un deseo, porque de morirse en una pinch3 cama a morirse divirtiendo al ser humano, yo prefiero eso”.

Ha logrado hacer reír a generaciones enteras, gracias a su entrañable personaje de “Lencha”, que se popularizó en las décadas de los 70 y 80. Su carisma y talento la han consolidado como una figura querida en el mundo del entretenimiento.

La actriz mexicana Lucila Mariscal quiere cerrar su carrera con una última función que celebre su legado artístico.

¿Lucila Mariscal planea retirarse o mudarse a ‘La casa del actor’?

Lucila Mariscal expresó que, si llegara el momento de considerar su retiro, lo haría con la intención de no ser una carga para su familia. En ese caso, su opción sería irse a La Casa del Actor, donde podría vivir rodeada de colegas y amigos. “La Casa del Actor no tiene nada que ver la que conocimos hace años, con los servicios que tiene para las personas que van. Yo sí me iría, pero ya si me gustaría, es otra cosa”.

“Ahorita estoy escribiendo el libro de mi vida, pero ahí vamos echándole ganas. Pídanle a Dios que así sea, que sigamos aquí por mucho rato, porque uno no puede decidir por su vida. Yo no he pensado en el retiro; al contrario, quiero seguir trabajando”. Lucila Mariscal

Lucila Mariscal, creadora del personaje “Lencha”, se despide de los escenarios con una gira emotiva por varias ciudades.



¿Qué mensaje mandó Lucila Mariscal a los productores de televisión?

La actriz Lucila Mariscal, se puso nostálgica, debido a que ya no ha tenido muchos proyectos desde hace tiempo. Le encantaría regresar a la pantalla chica. “Ya tiene rato. Solo hice algunos programas de Como dice el dicho. Ya no me han llamado. Me encantaría grabar muchos capítulos de La rosa de Guadalupe y que me agarraran como la abuelita de la televisión nacional, así como Sara García lo fue en el cine”.

Mandó un mensaje a los productores para que la tomen en cuenta en sus próximos proyectos.

“No sé por qué se están atontando, con todo respeto. Saben la calidad de actriz que soy y no sé qué están esperando a llamarme para sus proyectos. Ahí les dejo esto a su criterio y ver qué opinan”. Lucila Mariscal

Lucila Mariscal desea volver a la televisión en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

¿Qué hace actualmente Lucila Mariscal y por qué se despide de “Lencha”?

Y es que en 2022, Lucila Mariscal al ver que no había muchos proyectos para ella, abrió un negocio llamado ‘El rincón de las cazuelas’ donde ofrecía comida corrida al sur de la CDMX. Sin embargo, lo tuvo que cerrar tiempo después. Ahora está realizando la gira del adiós, con funciones en Guadalajara, Monterrey y otros lugares.

Además, compartió que se siente triste, pues guardará en el baúl a su personaje “Lencha”, tras más de 40 años arriba de los escenarios. “Estoy despidiendo a este personaje, el cual tenía mucha energía y bailaba muy padre, pero con la edad se va terminando eso. Uno ya va teniendo mayor cuidado arriba del escenario, porque puedes caerte y hacer el ridículo, y eso no quiero que me pase. La gente se ríe mucho de las babosadas que digo. Entonces, para qué me arriesgo. Por eso quiero ver al público y hacerlo feliz un rato con mucho gusto”.

¿Cómo es la relación actual entre Lucila Mariscal y su nieto Andrei tras las acusaciones de maltrato?

Finalmente, sobre la relación que tiene con su nieto Andrei, de quien se dijo que la maltrataba y después lo perdonó, Lucila Mariscal nos dijo:

“Mi nieto está bien y yo estoy bien. No vivimos juntos desde hace un buen rato. Y sí, tenemos una buena relación”. Lucila Mariscal

