Aislinn Derbez publica FOTOS del velorio de su mamá llorando junto a Vadhir: “Todo al mismo tiempo”

Aislinn Derbez compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del velorio de su mamá Gabriela Michel, imágenes que mostraron parte del proceso de despedida que vivió junto a su familia. La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes identificaron en las imágenes un momento de duelo y acompañamiento familiar de los Derbez para la actriz.

Aislinn Derbez compartió fotos del velorio de Gabriela Michel y un mensaje sobre la importancia del apoyo familiar en el duelo. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez confirmó la muerte de su mamá, Gabriela Michel a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram el pasado 24 de noviembre.

En el comunicado, la actriz informó que su madre murió a causa de un infarto y expresó que en estos días necesita vivir su duelo acompañada de su familia.

En el mismo texto, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió respeto en este momento, señalando que busca procesar esta despedida “desde un lugar de amor”. Aislinn Derbez también reconoció la sensibilidad de quienes la han acompañado desde que compartió la noticia.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió, dejando claro que, por ahora, priorizará la tranquilidad y la unión familiar mientras atraviesan esta pérdida.

¿Qué fotos publicó Aislinn Derbez del velorio de su madre, Gabriela Michel?

Aislinn Derbez publicó en redes sociales imágenes del velorio de su madre Gabriela Michel. En las fotografías se alcanza a observar la pantalla de la Sala 1, el ataúd y las coronas de flores que acompañaron la despedida, en un gesto que dejó ver la solemnidad y el dolor del momento.

En una segunda fotografía, Vadhir Derbez aparece abrazando a su hermana Aislinn mientras ella llora y él la consuela, tras las críticas que decían que los Derbez estaban ausentes y no habían apoyado a la actriz.

Aislinn Derbez decidió abrir una ventana a este proceso personal, no para narrar detalles, sino para compartir una realidad que atraviesa a muchas personas: la pérdida de una madre y el peso emocional que implica.

Aislinn Derbez llorando en los brazos de su hermano Vadhir Derbez durant el funeral de su madre Gabriela Michel. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Aislinn Derbez? Su mensaje tras la muerte de su madre

Junto a las imágenes, Aislinn Derbez escribió un mensaje sobre lo que ha vivido en los últimos días. “Este último mes fue como un año entero en 30 días… el examen final del 2025”, escribió, refiriéndose a la muerte de su madre y a otros cambios y situaciones que ocurrieron al mismo tiempo.

En su mensaje, mencionó la mudanza, una cirugía que debía realizar, temas de trabajo y procesos personales que no siempre son visibles desde fuera. Describió este periodo como un momento que desconcierta y duele, pero que produce cambios en la vida personal.

“En lo personal muchas cosas difíciles de digerir la muerte de mi madre, una remodelación y mudanzas, un retiro muy bello de La Magia del Caos, una cirugía que ya no podía postergar más, temas complejos de trabajo… y muchas otras capas muy íntimas que no siempre se ven desde fuera”, relató la actriz.

Destacó que esto ocurrió “todo al mismo tiempo. Un torbellino de esos que desconciertan y duelen, pero que te expanden de formas irreversibles”. También indicó la importancia de no vivir estas experiencias en soledad y agradeció a quienes la acompañaron en este tiempo, extendiendo su mensaje a quienes han atravesado un año con situaciones intensas

“Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande. Y sé que para muchos de ustedes este año también ha sido muy intenso y complejo así que les mando mucho amor”, puntualizó.

