¿Jorge Alberto Aguilera está enojado con Aislinn Derbez? Todo sería por lo que la actriz dijo de su infancia

Jorge Alberto Aguilera, conocido como ‘el señor Aguilera’ y esposo de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, habló recientemente sobre algunas polémicas declaraciones de la actriz sobre cómo fue su infancia.

Según sus palabras, la actriz habló sobre los momentos formativos que marcaron su vida, ofreciendo un vistazo íntimo a la etapa que vivió antes de convertirse en una figura pública reconocida en el cine y la televisión mexicana.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Así lucía Gabriela Michel de joven: las fotos que impactaron tras su muerte a los 65 años

¿Qué dijo Aislinn Derbez de su infancia?

En su podcast La magia del caos, Aislinn Derbez habló con su hermano José Eduardo Derbez sobre cómo fue su infancia. La actriz recordó que su situación familiar era muy distinta a la de él: su padre enfrentaba dificultades económicas y apenas podía comprarle ropa nueva. Aislinn enfatizó que su infancia no fue ostentosa ni fácil, mostrando una perspectiva honesta de los retos que vivió de niña.

“Yo vivía una situación muy distinta a la tuya. De hecho, a mi papá le iba bastante mal, a mí apenas si me compraban ropa nueva, siempre mi ropa estaba rota, tenía calcetines rotos, los zapatos rotos, mi mamá se enojaba con mi papá todo el tiempo, así de: ‘Cómprale zapatos y ropa a la niña’, y mi papá siempre decía: ‘Es que no tengo dinero’”, mencionó la actriz.

En otra plática, esta vez con Yordi Rosado, Aislinn Derbez compartió detalles sobre Jorge Alberto Aguilera, esposo de su madre, y su papel en su crianza. La actriz recordó que vivió con él hasta los 15 o 16 años, y que estuvo más presente que su propio padre durante ese tiempo. Destacó el gran hombre que es Aguilera y cómo lo valora especialmente a través del amor y la cercanía que él tiene con sus hermanas, en particular con Michelle, su mejor amiga y confidente.

“Viví toda mi vida con él (‘el señor Aguilera’, hasta mis 15, 16 años, él estuvo más presente que mi papá, no tengo tampoco una relación tan cercana, pero es un gran hombre, lo veo a través de mis hermanas, para mí, mis hermanas yo las amo, mi mejor amiga en la vida es mi hermana Mich, la amo demasiado, ella ama y adora a su papá, y eso lo valoro muchísmo”, relató la hija de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez anunció el fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel, y pidió respeto para vivir su duelo. / Foto: FB/Gabriela Michel

No te pierdas: Funeral de Gabriela Michel: Revelan cómo habría sido el último adiós de la mamá de Aislinn Derbez

¿'El señor Aguilera’ se enojó por las declaraciones de Aislinn Derbez?

En una reciente entrevista, Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel, destacó que Aislinn Derbez siempre habló con cariño sobre su infancia y sobre él, hasta hace unos meses.

Según Aguilera, la actriz había mencionado que su infancia había sido complicada, pero luego aclaró en una conversación con Yordi Rosado que la versión anterior no era correcta. “Hace unos meses dijo que su infancia había sido muy ‘pinchilla’, pero luego lo corrigió con Yordi Rosado porque dijo ‘Cuando estaba chiquilla, traía los zapatos rotos y los calcetines rotos´, eso no es cierto, por supuesto que no”, comentó Aislinn Derbez en el podcast La magia del caos.

Aguilera explicó que la hija de Eugenio Derbez corrigió lo que dijo, dejando claro que no estaban rotos ni en mal estado. “Aislinn siempre ha sido una hija para mí”, comentó.

El esposo de Gabriela Michel también mencionó la relación especial de Aislinn con su hermana Michelle, quien organiza su podcast, y cómo este vínculo refleja el cariño y la admiración mutua entre las hermanas. Para Aguilera, estos recuerdos muestran que, aunque la actriz ha compartido anécdotas difíciles, su infancia estuvo marcada por afecto y cuidado familiar.

Familia materna de Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Gabriela Michel: los papeles icónicos que dobló la madre de Aislinn Derbez ¡Series y películas!

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez confirmó el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram ayer lunes 24 de noviembre.

En el comunicado, la actriz informó que su madre murió a causa de un infarto y expresó que en estos días necesita vivir su duelo acompañada de su familia.

En el mismo texto, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió respeto en este momento, señalando que busca procesar esta despedida “desde un lugar de amor”. Aislinn Derbez también reconoció la sensibilidad de quienes la han acompañado desde que compartió la noticia.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió, dejando claro que, por ahora, priorizará la tranquilidad y la unión familiar mientras atraviesan esta pérdida.

No te pierdas: Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn: Así fue su historia de amor con Eugenio Derbez ¡Pensó que era gay!