Gabriela Michel: los papeles icónicos que dobló la madre de Aislinn Derbez ¡Series y películas!

El mundo del doblaje mexicano está de luto: Gabriela Michel, la voz detrás de Samantha Jones en Sex and the City y decenas de personajes memorables, murió el 24 de noviembre de 2025. Su legado abarca cine, series, animación y hasta anime, convirtiéndola en una figura imprescindible para varias generaciones. ¿Quieres saber qué personajes icónicos interpretó y cómo fue su trayectoria? Aquí te lo contamos todo.

Mira: Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y conmocionan sus últimas publicaciones ¿presentía su muerte?

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, falleció a los 65 años y su muerte ha causado conmoción en redes sociales. / IG

¿Cuáles fueron los personajes más icónicos que dobló Gabriela Michel en cine, series y televisión?

Los primeros registros de búsqueda sobre la muerte de Gabriela Michel giraron alrededor de una pregunta muy clara: ¿qué personajes interpretó realmente? Y la respuesta demuestra por qué se volvió tan querida en el mundo del doblaje. Sus roles en cine y series live action son referencia obligada para cualquier aficionado.

Entre sus trabajos más reconocidos destaca su interpretación de Samantha Jones en Sex and the City, personaje que marcó un antes y un después en la manera de doblar comedia para adultos. Durante años fue la voz oficial de Kim Cattrall en la serie y sus películas, logrando capturar ese tono irreverente, sensual y directo que volvió icónica a Samantha.

En cine también brilló como:

Tina Harwood en Sueños sobre hielo

en Sueños sobre hielo Marva Kulp Jr. en Juego de gemelas

en Juego de gemelas Maureen Robinson en Perdidos en el espacio

en Perdidos en el espacio Sally Bishop en Con Air: Riesgo en el aire

en Con Air: Riesgo en el aire Becky Barnett en Boogie Nights: Juegos de placer

en Boogie Nights: Juegos de placer Toby Walters en Romy y Michele

en Romy y Michele Kerry Coughlin en Coctel (redoblaje) y

en Coctel (redoblaje) y Madame Leota en La mansión embrujada, uno de los papeles más recordados por los fans de Disney.

Gabriela Michel como Samantha Jones en Sex and the City

En televisión también dejó huella:



Alma Hodge en Esposas desesperadas

en Esposas desesperadas Donna en Grey’s Anatomy

en Grey’s Anatomy Eloise Hawkin y Cassidy Phillips en Lost

Además de participaciones clave en Hannah Montana, Devious Maids, Aprendiendo a vivir, El rey de Queens y A todo ritmo. Su rango vocal le permitió pasar de personajes maternales a mujeres sofisticadas, villanas, ejecutivas, comediantes y figuras misteriosas, todo en la misma década.

Lee: Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento

Gabriela Michel actriz de doblaje

¿Qué personajes animados y de anime hicieron famosa a Gabriela Michel en el doblaje mexicano?

Si algo consolidó a Gabriela Michel como una figura imprescindible fueron sus papeles en películas animadas, series infantiles y anime, donde la técnica vocal exige precisión y una capacidad única de modular tonos para universos completamente distintos.

Fue la Reina Clarion en toda la saga de Tinker Bell, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de las nuevas generaciones. También prestó su voz a



Madre naturaleza en Santa cláusula 2 y Santa cláusula 3: Complot en el Polo Norte

en Santa cláusula 2 y Santa cláusula 3: Complot en el Polo Norte Prudencia en La cenicienta 3: Un giro en el tiempo

en La cenicienta 3: Un giro en el tiempo y a Primavera en La bella durmiente y Princesita Sofía.



En animación televisiva interpretó a Bernarda Winks en ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks, a Donna Hynde en Cuentos que no son cuento y a múltiples personajes en producciones infantiles de Disney y Nickelodeon.

Dentro del anime, Michel dejó una marca profunda: fue Kyoko Zeppelin Sōryū en Neon Genesis Evangelion, Tigresa en Saber Marionette J y Kodama en Las aventuras de las Mini Diosas. Estos roles son especialmente celebrados por las comunidades otaku en Latinoamérica, que desde la noticia de su muerte han compartido fragmentos de sus mejores escenas dobladas como homenaje.

Personajes más famosos de Gabriela Michel

¿Qué papel tuvo Gabriela Michel fuera del doblaje?

Aunque su nombre está asociado al doblaje, Gabriela Michel desarrolló una carrera mucho más multifacética. Durante diez años fue directora de escena en el programa “En familia con Chabelo”, una labor que requería precisión, logística y experiencia en televisión en vivo. También fue durante años la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un rol que le dio presencia nacional.

En su vida privada, Michel fue la primera pareja conocida del comediante y productor Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn Derbez, hoy una de las actrices jóvenes más relevantes de México. A lo largo de su vida construyó una familia sólida junto a su esposo Jorge Alberto Aguilera, con quien estuvo casada hasta el día de su muerte, además de ser madre de otras dos hijas.

Mira: Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su mamá, Gabriela Michel; revela la causa de su deceso

Gabriela Michel y Jorge Aguilera se conocieron trabajando en el programa En familia con Chabelo, donde Gabriela estaba en producción y Aguilera era la voz principal del show. / X

¿De qué murió Gabriela Michel y qué dijo Aislinn Derbez sobre la causa de su fallecimiento?

Según reportes de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), la actriz falleció alrededor de las 7 de la mañana del 24 de noviembre de 2025 debido a un accidente doméstico ocurrido en su casa en la Ciudad de México.

La información fue inicialmente difundida por la cuenta de Instagram Chamonic y posteriormente confirmada de manera oficial por la ANDI y más noche por su hija Aislinn Derbez. Por medio de una historia en Instagram donde aseguró que la muerte de su madre fue a causa de un infarto fulminante.