Aislinn Derbez despide el Año nuevo con desgarrador mensaje para su mamá: “te dejo ir con compasión”

La actriz mexicana Aislinn Derbez rompió el silencio y compartió un mensaje público tras la muerte de su madre, Gabriela Michel. A través de su cuenta oficial de Instagram, la también productora publicó un texto extenso y varias fotografías en las que recordó a su madre en distintas etapas de su vida, incluidas imágenes de su juventud y una postal familiar junto a su padre, Eugenio Derbez. El mensaje fue difundido a solo un día de la llegada del Año Nuevo y generó una amplia respuesta entre sus seguidores.

Familia materna de Aislinn Derbez / Captura de pantalla facebook

¿Qué dijo Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel?

En su mensaje, Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, señaló que aún no se siente preparada para contar toda la historia que compartió con su madre, pero reconoció que de esa experiencia surgieron muchas de las herramientas emocionales que hoy forman parte de su vida. La actriz explicó que su manera de enfrentar la vida, su curiosidad por entender el comportamiento humano y la intensidad con la que vive están directamente relacionadas con esa relación.

En el texto publicado, Aislinn escribió:

“La manera en la que enfrento la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas, la profundidad con la que siento, la fuerza con la que camino, la intensidad con la que vivo, nacieron también de ahí, de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados”. Aislinn Derbez

La actriz también destacó que las dificultades vividas fueron un impulso para desarrollar su fortaleza interior y su interés por temas relacionados con la salud emocional. Estas reflexiones han sido constantes en su discurso público en los últimos años, especialmente a través de proyectos enfocados en el bienestar personal.

Aislinn Derbez / Instagram

¿Cómo describió Aislinn Derbez la relación con su madre, Gabriela Michel?

Aislinn Derbez describió su relación con Gabriela Michel, su mamá, como una historia imperfecta, en la que existieron carencias, desencuentros y situaciones que no coincidieron con sus expectativas de infancia. En su mensaje, explicó que, con el paso del tiempo, logró aceptar que muchas cosas no ocurrieron como las imaginaba, y que hoy puede estar en paz con aquello que no fue.

La actriz expresó que ese proceso de aceptación le permitió valorar la experiencia vivida desde otra perspectiva. En palabras de Aislinn:

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección”. Aislinn Derbez

En este contexto, Derbez habló de la importancia de soltar el pasado y elegir la compasión como parte de su proceso personal. En otro fragmento del mensaje, escribió:

“Te dejo ir con amor, con perdón y con profunda aceptación”. La actriz señaló que este cierre implicó un camino largo, en el que recurrió a distintas herramientas terapéuticas a lo largo de los años, lo que le permitió sanar y liberar cargas emocionales acumuladas.

¿Qué imágenes compartió Aislinn Derbez en su despedida a Gabriela Michel?

Junto al mensaje, Aislinn Derbez compartió varias fotografías significativas. Entre ellas, publicó imágenes de su madre en su juventud, así como una fotografía familiar en la que aparece junto a Gabriela Michel y Eugenio Derbez. Las imágenes acompañaron el texto como parte del homenaje y la despedida pública que la actriz decidió hacer en redes sociales.

En la parte final de su mensaje, Aislinn expresó un deseo para la siguiente etapa de su madre, refiriéndose a un nuevo plano de existencia. La actriz manifestó su anhelo de que ese camino fuera más suave y amoroso, y que ahí pudiera cumplir los sueños que quedaron pendientes. El texto concluyó con las palabras:

“Deseo que tu siguiente vida sea más suave, menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma. Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando. Te amo por siempre, mamá”. Aislinn Derbez

La publicación generó múltiples reacciones por parte de seguidores, colegas y figuras del medio artístico, quienes respondieron con mensajes de apoyo y condolencias. Hasta el momento, Aislinn Derbez no ha dado más declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su madre, limitándose a este mensaje compartido en sus redes sociales como forma de despedida.

