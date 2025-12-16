Mauricio Ochmann actualiza el estado de salud de Aislinn Derbez, tras ser sometida a cirugía: ¿De qué?

El actor Mauricio Ochmann rompió el silencio y habló públicamente sobre el estado de salud de su expareja, Aislinn Derbez, quien fue hospitalizada recientemente, tras la muerte de su madre, la actriz de doblaje, Gabriela Michel. Hace unos días Eugenio Derbez, padre de la actriz, fue quien había dado una actualización, pero ahora fue Ochmann, quien dio ¿una buena o mala noticia?

Mauricio Ochmann se pronunció sobre la pérdida que enfrentó la familia de Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de su hija, Aislinn Derbez, tras ser hospitalizada?

La preocupación por el estado de salud de Aislinn Derbez disminuyó cuando Eugenio Derbez decidió aclarar la situación públicamente. Durante una entrevista en Despierta América, el actor explicó que su hija debía someterse a una operación que había postergado desde hace tiempo y que, a pesar del miedo que le causaba, optó por realizarla finalmente.

Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien, de hecho acabo de hablar con ella, está de buen ánimo. Eugenio Derbez

Las declaraciones del actor trajeron tranquilidad a los seguidores de la familia, que durante varios días habían especulado sobre la seriedad de la intervención. Además, Eugenio admitió que su hija ha tenido que sobrellevar recientemente una serie de experiencias difíciles: “ Por muchas cosas que le han pasado, además de la muerte de su mamá y lo de su operación, pero está bien ”, dijo Eugenio.

Eugenio Derbez revela razón por la que Aislinn Derbez fue hospitalizada: “Estaba con un poco de miedo” / YT: Despierta América, IG: aislinnderbez y canva

¿Cuál es el estado de salud de Aislinn Derbez, hoy 16 de diciembre, según Mauricio Ochmann?

Ante la preocupación generalizada, Mauricio Ochmann ofreció declaraciones recientes a diversos medios de comunicación, donde fue interrogado sobre la salud de Aislinn Derbez. El actor, conocido por sus roles en producciones como “El Chema”, “El señor de los cielos”, “Las Bravas FC”, “Papá soltero” y “Dame chocolate”, aseguró que la actriz se encuentra estable y recuperándose adecuadamente.

El actor destacó que Aislinn está gozando de buena salud y que su recuperación va por buen camino tras la cirugía. Además, enfatizó que la actriz ha podido reencontrarse con su hija y que todo marcha bien en ese aspecto.

Estaba viviendo su proceso, pero está todo muy bien. Está muy sana, muy contenta. Ya está con (su hija), ya están juntas. Todo muy bien. Mauricio Ochmann

Además, mencionó que su relación con Aislinn es de respeto y apoyo mutuo, aún estando separados desde hace ya tiempo: “ Bien, tenemos una cercanía muy bonita y está bien ”, dijo Ochmann

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez?

La muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, generó diversas especulaciones desde que se dio a conocer la trágica noticia. Aunque Aislinn explicó en sus historias de Instagram que su madre perdió la vida a causa de un infarto, la influencer de espectáculos Chamonic aseguró contar con información distinta.

Si bien en un inicio Chamonic afirmó que no revelaría detalles sobre la causa de la muerte de Gabriela Michel, posteriormente compartió la razón detrás del lamentable acontecimiento que terminó con la vida de la matriarca.

Lamentablemente la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido. Chamonic

Al momento no ha habido más información, tampoco Aislinn ha desmentido dicha versión, por lo que todo se encuentra en calidad de rumor.

