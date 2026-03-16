¿Alessandra Rosaldo se quiso quitar la vida? Revela su dura lucha contra ansiedad y la depresión: “Soy una carga”

Alessandra Rosaldo confesó que atravesó una etapa emocional muy difícil. La cantante y actriz sorprendió al abrir su corazón y hablar sin filtros sobre su salud mental durante una conversación en el podcast “Entre hermanas”.

En la charla, la esposa de Eugenio Derbez confesó que recientemente fue diagnosticada con ansiedad y depresión, y recordó un momento en el que llegó a pensar que su familia estaría mejor sin ella.

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Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿Qué enfermedad mental tiene Alessandra Rosaldo?

Durante el episodio del podcast, Alessandra Rosaldo participó en una conversación con especialistas sobre la relación entre la salud intestinal y el bienestar emocional. En la plática se explicó que el intestino juega un papel clave en la producción de neurotransmisores, como la serotonina, que ayudan a mantener el equilibrio emocional.

“Un intestino que no está funcionando bien te va a bajar la producción de serotonina”, explicó una de las especialistas invitadas, señalando que una mala salud digestiva puede influir directamente en estados de ánimo como la ansiedad o la depresión.

A partir de ese contexto, Rosaldo compartió que en los últimos años comenzó a experimentar síntomas que la hicieron buscar respuestas médicas más profundas.

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Alessandra Rosaldo sale en defensa de su pequeña tras comentarios en redes. / Redes sociales

“En los últimos años, a raíz de que empecé a sentirme muy mal, en mi búsqueda me encontré con algunos médicos que me mandaron a hacer estudios genéticos y fue como ‘wow’, yo no sabía que existía esta información”, contó Alessandra Rosaldo.

Fue durante ese proceso cuando finalmente recibió un diagnóstico claro: ansiedad y depresión. La artista explicó que descubrirlo fue un momento de sorpresa, pero también de alivio.

“Imagínate estar así años. Yo jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión, la ansiedad siento que la he tenido toda la vida, pero sí siento que en los últimos años se me disparó cañón. Por un lado fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, confesó.

La cantante también mencionó que, en su caso, los cambios hormonales pudieron haber influido para que estos síntomas se intensificaran con el tiempo.

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Alessandra Rosaldo / Redes sociales

Alessandra Rosaldo recuerda cómo llegó a pensar que era una carga: ¿Para Eugenio Derbez?

Uno de los momentos más impactantes de la conversación llegó cuando Alessandra Rosaldo recordó una etapa reciente en la que sus pensamientos se volvieron especialmente duros consigo misma.

Aunque aclaró que nunca tuvo ideas suicidas, sí experimentó un sentimiento constante de culpa y de sentirse un problema para las personas que ama.

“Yo jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suici..., ni mucho menos”, explicó.

Sin embargo, al hacer un ejercicio de reflexión durante la charla, recordó que hubo un periodo en el que su mente la llevó a conclusiones dolorosas.

“Me acordé de una etapa hace poco en la que todo el tiempo pensaba que Eugenio y mi hija estarían mejor sin mí”, relató.

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¿Alessandra Rosaldo quiso quitarse la vida?

Alessandra Rosaldo fue sincera al reconocer que se sentía culpable por el sufrimiento que ella sentía le causaba a su familia, pero insistió en que nunca pensó en hacerse daño, pero sí sentía dañaba a su esposo Eugenio Derbez y a su hija.

“No estaba pensando en aventarme de la ventana ni mucho menos, pero tenía esa sensación de ‘estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos’. No pensaba en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo”, concluyó.

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