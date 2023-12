Alessandra Rosaldo confesó que “De viaje con los Derbez” causó un conflicto en su matrimonio

La participación de Alessandra Rosaldo en ‘De viaje con los Derbez’ no fue inicialmente una decisión fácil. En una entrevista con Pati Chapoy, la cantante y esposa de Eugenio Derbez confesó que se sentía insegura y temía exponer su intimidad y la de su hija en el reality.

“Yo tenía mis dudas, de hecho la única que no quería y dio un no rotundo era yo, todos estaban muy emocionados, pero yo tenía miedo de exponer a Aitana”, admitió Rosaldo sobre su negativa a participar en el reality.

Sin embargo, a pesar de su negativa, Alessandra Rosaldo accedió a participar en la primera temporada. Pero, según relató, Eugenio Derbez, quien además fungía como productor, estaba bajo tanta presión que terminaba por presionarla a ella, lo que generaba un ambiente estresante.

Eugenio Derbez acudió con su familia a la premier de la tercera temporada de ‘De viaje con los Derbez’ / Instagram: @ederbez

“Ese viaje nos rompió como familia, abrimos la cloaca, no teníamos la menor idea”, expresó Rosaldo, describiendo las dificultades enfrentadas durante la experiencia. Reveló que las tensiones eran constantes y la presión de Derbez afectó su dinámica familiar.

Alessandra Rosaldo pasó momentos muy desagradables durante la grabación

“No fue nada fácil, era nuestro primer experimento prácticamente. Había fricciones todos los días, él sentía mucha presión y me presionaba mucho a mí”, reveló Alessandra.

Alessandra Rosaldo en la cuarta temporada De viaje con los Derbez. / Captura de pantalla: YouTube

“Yo pensaba: ¿Cómo no entiendes que tenemos una hija de cuatro años? Hay cosas en las que me voy a tardar un poco más. No es que no quiera estar, pero la prioridad era mi hija”, dijo Rosaldo, enfatizando la prioridad de proteger a su hija en medio de la exposición mediática.

Alessandra Rosaldo habla la intimidad con Eugenio Derbez / Instagram / Tiktok

La situación llegó a tal punto que la familia tuvo un distanciamiento por tres meses, incluso llegaron a dormir enojados sin hablarse. A pesar de esto, el éxito de la primera temporada llevó a Rosaldo y su familia a considerar una segunda entrega, bajo la condición de acudir a terapia para abordar los conflictos.

