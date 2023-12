Revelan presunto fraude de Alejandra Guzmán a Frida Sofía; aseguran que se siente traicionada por su madre

La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece que está cada vez más lejos de la reconciliación. Según los conductores del programa ‘Chisme no like’, Javier Ceriani y Elisa Beristaín, Frida Sofía se siente robada y traicionada por su madre, quien habría vendido un departamento que ambas compartían como copropietarias.

Elisa Beristain señaló en el programa de hoy: “Tenemos información de que Alejandra Guzmán vendió un inmueble, un departamento que también estaba a nombre de Frida Sofía, 50 y 50".

De acuerdo con información de ‘Chisme no like’, Frida se siente traicionada, ya que el departamento estaba legalmente registrado a nombre de ambas, y su madre supuestamente habría realizado la venta sin su consentimiento.

En diversas ocasiones, Frida Sofía ha dicho que no quiere saber nada de la dinastía Pinal / Facebook: Frida Sofía Oficial

Javier Ceriani expresó la indignación de Frida Sofía ante esta situación: “Esto es una estafa, un fraude o un robo. ¿Cómo lograría venderlo sin tener la firma de Frida? Frida está furiosa, enojada, buscando abogados para demandar”.

Además del departamento, se informó sobre una supuesta corporación inactiva vinculada a ambas en varias direcciones, que también está siendo objeto de seguimiento.

Chisme no like revela supuestas propiedades de Aleajndra Guzmán y Frida Sofía. / Captura de pantalla

“Chisme no like les informa que no solo ese departamento es el que tienen. También tienen una corporación inactiva que ha estado en varias direcciones. Este es el seguimiento porque actualmente se encuentra en Miami Florida”, comentó Ceriani.

El conductor agregó que Alejandra Guzmán y Frida Sofía también tendrían a su nombre oficinas y bodegas.

Frida Sofía / YouTube: Univision y Alejandra Guzmán

“Ella lo llama robo. Está fuerte. La abogada nos explica que hay razones para que Frida Sofía haga demanda millonaria porque esto no lo puede hacer”, concluyó Ceriani.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre estas supuestas acusaciones de fraude por parte de Frida Sofía.

El distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha sido compleja y marcada por altibajos. Según Guzmán, el distanciamiento comenzó tras un intento de secuestro que su hija vivió a los 12 años. Este incidente parece haber sido un punto crucial en su relación.

Sin duda uno de los momentos más tensos de su relación ocurrió cuando Frida Sofía acusó en 2021 a su abuelo, el rockanrolero, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando era niña. Alejandra Guzmán ya distancia de su hija, no apoyó estas declaraciones y salió en defensa de su padre. Alejandra ha dicho que Frida Sofía está enferma, por lo que ha sido duramente criticada.