Eugenio Derbez se balconea al revelar que anda al pendiente de Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo reacciona

Eugenio Derbez causó sorpresa al revelar que anda muy al pendiente de su expareja Victoria Ruffo, con quien estuvo casado y tuvo a su tercer hijo, José Eduardo Derbez.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Pinky promisse’ con Karla Díaz, donde el actor y comediante se balconeó frente a Alessandra Rosaldo, quien reaccionó y confrontó a Eugenio en pleno programa.

Mientras se hablaba sobre si Ruffo veía la serie, José Eduardo, su hijo, admitió: “Ella me dice que no”.

El actor Eugenio Derbez envió condolencias a Victoria Ruffo. / Facebook: Eugenio Derbez/ Facebook: Victoria Ruffo

Sin embargo, Eugenio interrumpió a su hijo y completó la frase: “Que nunca ha visto un solo capítulo”.

Cuando su hijo cuestionó cómo lo sabía, Eugenio se puso nervioso y afirmó que él se lo había contado. José Eduardo respondió que no era verdad, que ella lo ha dicho en entrevistas.

Esta revelación tomó por sorpresa a Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, Karla Díaz y hasta a Alessandra Rosaldo.La intervención de Rosaldo dejó en evidencia el interés de Derbez por las declaraciones de Ruffo en los medios. “Tú estás muy pendiente de las entrevistas de Victoria”, expresó Alessandra Rosaldo.

Victoria Ruffo aceptaría ir a De Viaje con los Derbez / Instagram: @victoriaruffo @alexrosaldo

El momento evidenció el seguimiento de Derbez a las palabras de su expareja, dejando a todos sorprendidos, incluso al propio comediante, quien se vio acorralado ante la situación.

“Le hemos preguntado (a José Eduardo) y dice que no los ve”, dijo Eugenio Derbez.

La situación dejó entrever la atención de Derbez hacia las declaraciones de Ruffo, generando asombro en el grupo presente y evidenciando el interés del comediante por las declaraciones de su expareja en los medios.

José Eduardo Derbez aclara si su mamá ha visto ‘De viaje con los Derbez’

Cabe señalar que José Eduardo Derbez aseguró que aunque su mamá le ha dicho que no ha visto ningún capítulo, él sospecha que Victoria Ruffo si los ha visto, pero a escondidas.

“Yo siento que a escondidas sí los ve o cuando está sola se pone a verlo, porque ha habido comentarios, pero no le he dicho nada porque no quiero que deje de verlos”, comentó José Eduardo Derbez.