¿Mar Rendón fue “congelada”? Finalista de La academia denuncia boicot y Eugenio Derbez salió en su defensa

Mar Rendón, una de las voces más prometedoras que dejó La academia 2022, rompió el silencio tras meses de ausencia. La cantante denunció boicot, presiones creativas y un bloqueo que hoy tiene su carrera en pausa. Su testimonio conmovió a fans y provocó la reacción de Eugenio Derbez, quien decidió alzar la voz y respaldarla públicamente.

¿Qué denunció Mar Rendón sobre su disquera y por qué asegura que la quieren bloquear?

El caso de Mar Rendón, finalista de La academia 20 aniversario, ha sacudido al mundo del espectáculo. A cuatro años de haber salido del reality bautizada como “la joven promesa del pop-rock”, la cantante enfrenta uno de los capítulos más duros de su vida profesional.

A través de un video difundido en redes sociales, Mar Rendón rompió el silencio y explicó por qué desapareció de la escena musical durante meses. Con la voz entrecortada, aseguró que, pese a intentar resolver el conflicto de forma privada, ya no podía seguir callando.

“He intentado resolver esto por todas las formas posibles de forma profesional y de buena fe”, dijo Mar en su mensaje.

Según su testimonio, la disquera con la que firmó contrato, con la promesa de impulsar su carrera tras La academia, comenzó a imponerle decisiones creativas y personales que ella no estaba dispuesta a aceptar. Rendón denunció que ese vínculo laboral se transformó en un ambiente donde se cruzaron límites fundamentales.

Mar Rendón “Firmé acuerdos con la esperanza de crecer como artista, pero con el paso del tiempo se convirtió en un entorno en el que se cruzaron las líneas del respeto profesional y personal, actitudes y órdenes que no estuve dispuesta a aceptar”.

Al negarse a seguir esas exigencias, Mar asegura que la respuesta fue el castigo profesional: el congelamiento de su carrera.

“Injustamente me impiden avanzar con mi carrera. No podía lanzar mi música libremente y no tengo control en decisiones fundamentales de mi carrera”, sentenció.

¿Mar Rendón fue obligada a aceptar condiciones injustas por su disquera? Esto fue lo que reveló

Más allá del contrato, Mar Rendón dejó claro que su lucha no se trata únicamente de papeles legales, sino de algo mucho más profundo. La cantante explicó que las condiciones que le plantearon para recuperar su libertad artística eran inaceptables.

Aseguró que le ofrecieron su salida solo a cambio de condiciones que “no son razonables, transparentes ni sostenibles”.

Aunque la disquera emitió posteriormente un comunicado para negar los señalamientos y acusar a la cantante de incumplimiento unilateral del contrato, Mar se mantuvo firme en su versión y aclaró que el conflicto va más allá de lo administrativo.

“Se trata de límites, de dignidad, de profesionalismo y de seguir construyendo mi camino sin estar atada a una situación que me perjudica”, afirmó.

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez y por qué decidió apoyar públicamente a Mar Rendón?

La denuncia de Mar Rendón no pasó desapercibida y una de las reacciones más comentadas fue la de Eugenio Derbez. El comediante, productor y director mexicano dejó un mensaje directo en el perfil de la cantante que rápidamente se viralizó:

“¿Qué pasó Mar? ¿Cómo te ayudamos?” Eugenio Derbez.

El respaldo no es casual. Derbez conoció a Mar en 2023, cuando la eligió como parte de su proyecto de artiktoker, una iniciativa en la que figuras públicas se comprometían a impulsar el talento de artistas emergentes. Desde entonces, Eugenio ha destacado públicamente el talento y la conexión de Mar con su fandom, conocido como “los Marcianos”.

“Quedé impresionado con tu talento y el apoyo de tus fans, los Marcianos”, expresó en su momento.

Gracias a ese impulso, Mar Rendón logró hitos importantes, como cantar junto a Jesse & Joy y presentarse en escenarios de gran visibilidad como el Festival Machaca, confirmando que su proyección iba mucho más allá de un reality show.

¿Quién es Mar Rendón?

Mar Rendón es una cantante y compositora ecuatoriana que ganó proyección internacional tras participar en La academia 2022, reality de TV Azteca, donde obtuvo el tercer lugar y se consolidó como una de las voces jóvenes con mayor futuro dentro del pop latino.

Antes de llegar a La academia 2022,, Mar ya había construido una base sólida: participó en Ecuador Tiene Talento en 2017 y lanzó música de forma independiente con sencillos como “Hoy vuelvo a ser yo”. En el reality mexicano destacó por interpretaciones memorables como “Inevitable”, donde fue comparada con Shakira, y “Amárrame”, en la que reversionó el estilo emocional de Mon Laferte.

Tras el programa, lanzó nuevos sencillos, logró una fuerte presencia en radios de Ecuador, recibió reconocimientos como los Premios Heat Latin Awards y empezó a perfilar una carrera regional dentro del pop‑rock.