Raúl Sandoval, esposo de Fran Meric, se reencontró con su ex, María Inés, ella habla: “Tenemos una bonita relación”

Sin duda alguna, la primera generación de La academia (2002) fue la más exitosa de todas las de este reality. En esa edición destacó el noviazgo que surgió entre María Inés Guerra y Raúl Sandoval, el cual duró un par de años. Curiosamente, hace unas semanas ambos se reencontraron en un concierto de Reinas de corazones, concepto donde participa la tapatía.

Al respecto nos dijo: “Estuvo increíble. Raúl es una gran persona. Hace mucho que no cantábamos juntos, desde La academia. Ya el año pasado lo había invitado, pero no pudo, y este año me dijo: ‘Güerita, ya estoy listo’, y se nos hizo cantar. Fue un muy buen momento. A mí me trae recuerdos muy bonitos, mucha nostalgia y melancolía, por esa etapa de la primera generación. Fue un momento muy padre para Reinas de corazones y para nosotros”, indicó María Inés.

María Inés / Francisco Mancera, iG @reinasdeCorazonesofiCial, @raul_sandoval777, @snserio y @heCtorzaMoranoMusiCa, yt @anakaren y @betiuxx007/Mezcalent

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Así fue el reencuentro entre Raúl Sandoval y su exnovia, María Inés

Los fans se emocionaron mucho con este reencuentro: “Es que fue casi como una novela. Te quedas enganchado con los protagonistas, y quieres que vivan juntos y sean felices para siempre. Esto (su noviazgo) fue algo real, nos tenía muy ligados”, manifestó.

María Inés es contundente: “Respeto a Fran Meric (esposa de Raúl). No hay ni qué decir al respecto. Yo tengo mi vida, y él, una familia muy hermosa. Yo a Fran la quiero, a él lo respeto y también me respeto a mí”, expresó.

Ese día no los pudo acompañar Fran. “No tenía niñera. Yo le dije (a Raúl): ‘Yo te mando una, pero que venga’. Sin embargo, ya los invitaremos para otra ocasión y que estén juntos disfrutando del show ”, resaltó.

Reveló que es gran amiga de Fran:

“Tenía un pódcast que se llamaba Porque soy tu madre, y la invité, porque ella tiene cuestiones muy lindas a nivel energético. Me cae muy bien. La conocí en Azteca, cuando también empezaba a hacer cosas de conducción, y la verdad es que hacemos buen clic, nos llevamos increíble. Me encanta lo que hace. Sus niños son fabulosos. Ella conoce a mis hijos y yo a los suyos. Es una relación muy bonita”. Sin embargo, con ella nunca ha tocado el tema de cuando fue novia de Raúl. “Jamás. Es que somos muy respetuosas las 2”. María Inés

Raúl Sandoval y María Inés / Francisco Mancera, iG @reinasdeCorazonesofiCial, @raul_sandoval777, @snserio y @heCtorzaMoranoMusiCa, yt @anakaren y @betiuxx007/Mezcalent

¿Cómo es la relación actual entre Raúl Sandoval y su exnovia, María Inés?

María Inés nos cuenta cómo logró ser amiga de Raúl: “Con el tiempo, que es el mejor aliado, y es que nunca dejamos de ser amigos. Aunque nos vemos muy poco, porque cada quien tiene sus cosas, sabemos que siempre estamos el uno para el otro”.

Por otra parte, la cantante lamenta el sensible fallecimiento de su compañero Héctor Zamorano: “Ha sido un proceso duro. Nos juntamos toda la primera generación cuando recibimos la noticia y fue algo muy triste. Nos hace recapacitar sobre la bendición de estar vivos y aprovechar la vida, de cuidar a los que tenemos cerca. Es una tristeza. No me puedo ni imaginar el duelo que está llevando su familia”.

Finalmente, alza la mano para organizar un reencuentro: “Hemos tenido varios intentos, pero no lo hemos logrado. Yo creo que sería un ‘hitazo’, pero creo que no está todavía la mente maestra que nos pudiera juntar. Quizás pueda ser yo. Claro que me animo. Son muchas cosas, muchas agendas. Espero que esta situación (el fallecimiento de Héctor) sea un parteaguas para animarnos nuevamente y poder hacerlo. A él se lo dedicaríamos”, concluyó.

Raúl Sandoval y su esposa / Francisco Mancera, iG @reinasdeCorazonesofiCial, @raul_sandoval777, @snserio y @heCtorzaMoranoMusiCa, yt @anakaren y @betiuxx007/Mezcalent

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¿Quién es María Inés, la exnovia de Raúl Sandoval?

Saltó a la fama en 2002 gracias a La academia , donde quedó en décimo lugar.

Como actriz, participó en proyectos de TV como la telenovela Enamórate, y el unitario Lo que callamos las mujeres.

En teatro, estuvo en: Peter Pan y Los monólogos de la vagina .

. Como conductora la vimos en: Con sello de mujer, Disco de oro, La Academia, Los 25+, y Sale el sol, entre muchos más.

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