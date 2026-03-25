Wendolee buscó darle el último adiós a Héctor Zamorano a un mes de su muerte y el destino la frenó, VIDEO

A un mes de la muerte de Héctor Zamorano, la polémica y la emoción volvieron a rodear su recuerdo, ahora por el complicado viaje que vivió Wendolee, quien intentó despedirse de su amigo en Veracruz, pero terminó enfrentando una serie de obstáculos que la dejaron fuera de un momento clave: la misa luctuosa.

El fallecimiento del ex integrante de La academia, ocurrido el pasado 24 de febrero, conmocionó al mundo del espectáculo. Zamorano fue recordado no solo por haber sido el primer eliminado del reality, sino también por el vínculo cercano que mantuvo con varios de sus compañeros, especialmente Wendolee, quien lo llamaba “hermanito”.

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Así fue la vida de Héctor Zamorano después de La academia / Redes sociales

¿Qué le pasó a Wendolee en su viaje a Veracruz para despedir a Héctor Zamorano?

El viaje de Wendolee a Veracruz para despedir a Héctor Zamorano se convirtió en un verdadero caos. La cantante salió desde Estados Unidos con la intención de asistir a la primera misa luctuosa del ex académico, pero una serie de imprevistos arruinaron sus planes.

De acuerdo con lo que compartió en redes sociales, todo comenzó cuando tomó un vuelo con escala en Guadalajara. Aunque parecía un trayecto sin complicaciones, la situación cambió de forma inesperada al momento de abordar su siguiente vuelo.

“Hoy se cumple un mes de que se nos fue mi hermanito Héctor, y por cuestiones médicas no pude estar en el funeral, pero hoy había una misa y me encuentro en tránsito para ir a Veracruz, salí desde muy temprano de mi casa… volé con escala a Guadalajara… nos cambiaron la puerta de abordaje sin aviso, y pues obviamente ya se había ido el vuelo y no llegué nuevamente a la misa”, Wendolee

La falta de aviso sobre el cambio de puerta provocó que perdiera el avión, lo que la dejó sin posibilidad de llegar a tiempo al homenaje religioso. La situación generó indignación entre sus seguidores, quienes lamentaron que no pudiera despedirse de su amigo en un momento tan importante.

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¿Logró Wendolee despedirse de Héctor Zamorano pese al caos?

Aunque no pudo asistir a la misa luctuosa, Wendolee dejó claro que no se rendiría en su intento por despedirse de Héctor Zamorano. Entre lágrimas, la cantante aseguró que continuaría su viaje con la intención de reunirse con la familia del fallecido.

“Mañana voy a llegar, ya tenía pactado ir a darme ese abrazo con su mamá, con su familia… de esas cosas que no entiendes por qué pasan… esperemos no nos cambien otra vez la jugada, espero ya poder llegar mañana aunque no sea a la misa, poder despedirme de mi hermanito con los honores que se merece y pues bueno…”, compartió.

Finalmente, la mañana del 25 de marzo, Wendolee confirmó a través de sus historias de Instagram que ya había llegado a Veracruz, mostrando imágenes del paisaje y dejando ver que, aunque tarde, logró cumplir su promesa de estar presente para despedirse.

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Wendolee llega a Veracruz

¿De qué murió Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia?

Roberto Zamorano, padre del cantante, dio a conocer A Ventanendo las causas de muerte de Héctor Zamorano tras hacerse pública la noticia de su fallecimiento.

“Dios se los quiso llevar. Así como es querido aquí, también es querido allá. Deseábamos con el alma que ya no sufriera, que descansara. Y Dios nos permitió y nos hizo caso. Murió de un paro cardiorespiratorio y nada más. Ya no aguantó más su cuerpo”, expresó al hablar sobre el deceso de su hijo.

Durante el mismo encuentro, Roberto Zamorano también mencionó una muestra de apoyo recibida por parte de sus excompañeros del programa. “Hay una corona que acaba de llegar muy grande, mandada por los alumnos de La academia de la primera generación. Fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerden de eso”, comentó, al referirse al gesto enviado por quienes compartieron escenario con el cantante.