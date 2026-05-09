Roxana ‘N’ desata indignación: no pide perdón por muerte de su hijo y dicen “se durmió otro rato” ¿fue premeditado?

La muerte de Vicente el pequeño de apenas 3 años en Mexicali, sigue causando indignación en México. El caso de Roxana ‘N’, la madre señalada por olvidar al niño dentro de su camioneta tras una fiesta, ha dado un giro aún más estremecedor luego de que su padre revelara su actitud tras la tragedia.

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Caso Vicente / Redes sociales

¿Cómo fue la muerte de Vicente y por qué el caso de Roxana ‘N’ se hizo viral?

El caso del niño de 3 años que murió presuntamente tras ser olvidado en un vehículo, se convirtió en uno de los más comentados en redes sociales debido a las circunstancias. De acuerdo con las investigaciones, Roxana ‘N’ regresó de una reunión familiar la noche del 1 de mayo y dejó al menor dentro de la camioneta.

El menor permaneció más de 12 horas dentro del vehículo, expuesto a altas temperaturas, lo que provocó su muerte por golpe de calor.

Según autoridades, durante ese lapso, la madre habría continuado con sus actividades dentro del domicilio, incluyendo el uso de redes sociales y consumo de bebidas alcohólicas, lo que ha sido clave en la investigación.

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¿Qué dijo el papá de Vicente sobre Roxana ‘N’ y su actitud tras la muerte del niño en Mexicali?

Juan Carlos Meza, padre del menor, rompió el silencio tras el sepelio del niño y lanzó declaraciones que han causado aún más indignación. Aseguró que Roxana ‘N’ no ha mostrado arrepentimiento ni interés por el pequeño desde su fallecimiento.

“Me llama mucho la atención su soberbia... le ofrecieron darle voz tres veces, nunca pidió perdón, nunca pidió nada, ni verlo”. Juan Carlos Meza, padre del menor

Además, fue contundente al asegurar que, desde su perspectiva, no se trató de un simple descuido: “No fue una omisión, sino que fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando adentro de su casa”.

El padre del menor también compartió el doloroso estado en el que fue encontrado el menor, lo que ha conmovido profundamente al público:

“De ver cómo mi hijo falleció... en sus manitas tenía excremento porque se hizo del baño y se cocinó por dentro”. Juan Carlos Meza, padre del menor

¿Cómo reaccionó Roxana ‘N’ al encontrar muerto a su hijo en su camioneta en Mexicali?

De acuerdo con la Fiscalía de Baja California, Roxana ‘N’ encontró al menor hasta el mediodía del día siguiente. Tras despertar alrededor de las 11:30 de la mañana, volvió a dormirse y fue hasta cerca de las 13:30 horas cuando comenzó a buscar al niño.

Al abrir la camioneta, lo halló sin vida en su sillita de seguridad, con signos evidentes de la exposición prolongada al calor. Según el relato oficial, la madre ingresó el cuerpo del menor a su casa, lo colocó en un sofá y posteriormente realizó una llamada al 911.

Las autoridades también señalaron que la mujer habría tenido claridad mental durante la noche, pese al consumo de alcohol, ya que se mantuvo activa en redes sociales, lo que ha sido clave para cuestionar su versión.

“El 1 de mayo su mamá lo llevó a una fiesta, se retiraron como a las 11 de la noche, se fueron a su domicilio en el fraccionamiento La Rioja, llevando a Vicentito en el asiento posterior sentado en su silla de seguridad y aunque parezca increíble, cuando llega a su domicilio ella se baja y deja al niño en su sillita, según refiere para bañarse y después bañar al niño, pero nunca lo bajó.

Ahí permaneció con el vehículo cerrado, atado a la sillita y se quedó ahí por muchas horas, lo extraño es que ella continuó su vida dentro de su domicilio, estuvo muy activa en redes, estuvo consumiendo bebidas embriagantes, permaneció despierta hasta altas horas del día siguiente, despierta a las 11 de la mañana, se durmió otro rato y hasta la 1:30 de la tarde empieza a buscar al niño, se va al vehículo y ahí lo encuentra sin vida, el niño ya había fallecido por golpe de calor, en condiciones muy dolorosas, el niño tuvo una agonía muy horrible y finalmente falleció”, señaló la fiscal de Baja California.

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Caso Vicente / Redes sociales

¿Qué cargos enfrenta Roxana ‘N’ por la muerte de su hijo y qué condena podría recibir en México?

Actualmente, Roxana ‘N’ enfrenta cargos por homicidio por comisión impropia con dolo eventual, una figura legal que implica que pudo prever el riesgo de sus acciones. No obstante, la Fiscalía ha indicado que se analiza reclasificar el delito.

De ser tipificado como homicidio calificado, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión, lo que refleja la gravedad del caso.

El propio Juan Carlos Meza expresó que nunca pensó en proceder legalmente contra la madre de su hijo, pero cambió de postura tras conocer los hechos: “Nunca pensé en hacerlo en contra de ella... pero al ver todos los hechos…”.

Finalmente, envió un mensaje desgarrador a su pequeño:

“Te pido perdón si no fui un poquito más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo”. Juan Carlos Meza

Y lanzó un llamado directo a las autoridades: “Que esto no se repita... que no haya otro Vicente más”.